Zełenski przyleci do Polski, spotka się z Tuskiem. Oto szczegóły

Wołodymyr Zełenski we wtorek prowadził rozmowy w USA. "Senat USA zagłosował we wtorek za dalszymi pracami nad projektem ustawy o sankcjach przeciwko Rosji. Ten projekt to dla nas ważny sygnał" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z amerykańskimi senatorami na Kapitolu.
Zełenski przyjedzie do Lublina
O tym, że "dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim" kancelaria premiera poinformowała na platformie X. "Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem" - podała KPRM.
Kiedy ostatnio spotkali się Tusk i Zełenski?
Po raz ostatni premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy spotkali się w połowie czerwca w Brukseli podczas szczytu Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski w związku ze sporem o upamiętnienie UPA nie uczestniczył w zorganizowanej pod koniec czerwca w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.