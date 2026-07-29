Zełenski przyleci do Polski, spotka się z Tuskiem. Oto szczegóły

Wołodymyr Zełenski we wtorek prowadził rozmowy w USA. "Senat USA zagłosował we wtorek za dalszymi pracami nad projektem ustawy o sankcjach przeciwko Rosji. Ten projekt to dla nas ważny sygnał" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z amerykańskimi senatorami na Kapitolu.

Zełenski przyjedzie do Lublina

O tym, że "dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim" kancelaria premiera poinformowała na platformie X. "Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem" - podała KPRM.

Dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) July 29, 2026

Kiedy ostatnio spotkali się Tusk i Zełenski?

Po raz ostatni premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy spotkali się w połowie czerwca w Brukseli podczas szczytu Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski w związku ze sporem o upamiętnienie UPA nie uczestniczył w zorganizowanej pod koniec czerwca w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy.