Dziennik.pl logo

Zełenski przyleci do Polski, spotka się z Tuskiem. Oto szczegóły

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:56
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Donald Tusk
Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy/PAP
W środę po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformowała KPRM. Co będzie tematem rozmów polityków?

Wołodymyr Zełenski we wtorek prowadził rozmowy w USA. "Senat USA zagłosował we wtorek za dalszymi pracami nad projektem ustawy o sankcjach przeciwko Rosji. Ten projekt to dla nas ważny sygnał" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z amerykańskimi senatorami na Kapitolu.

Zełenski przyjedzie do Lublina

O tym, że "dziś po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim" kancelaria premiera poinformowała na platformie X. "Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem" - podała KPRM.

Iran szykował się do ataku na Ukrainę. Obawy przed "drastyczną eskalacją"
Iran szykował się do ataku na Ukrainę. Obawy przed "drastyczną eskalacją"

Kiedy ostatnio spotkali się Tusk i Zełenski?

Po raz ostatni premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy spotkali się w połowie czerwca w Brukseli podczas szczytu Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski w związku ze sporem o upamiętnienie UPA nie uczestniczył w zorganizowanej pod koniec czerwca w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Donald Tuskwołodymyr zełenskiwizyta
Powiązane
pożar
Płoną lasy na greckiej wyspie. Mieszkańcy uciekają z domów
Piotr Uściński
Kolejny poseł przechodzi do Morawieckiego. Topnieją szeregi PiS w Sejmie
Mateusz Morawiecki
Burzowe chmury nad Kaczyńskim. Duża część Polaków nie widzi go na czele PiS [SONDAŻ]
Andrzej Komorowski
Nie żyje znany psycholog. Był osobowością telewizyjną i autorem książek
Mateusz Morawiecki
Rozłam w PiS to fakt. Morawiecki ogłosił utworzenie klubu i mówi o ataku na Tuska
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKorupcja w szpitalach na Mazowszu. Wkroczyli funkcjonariusze CBA »
Zobacz
|
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Polska, mapa, Europa
Bałtyk pochłonie Żuławy? Pokazali mapę Polski na 2100 rok. Część kraju może trwale zniknąć
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
rolnik szuka żony 12.
Kolejna para z programu "Rolnik szuka żony" ogłasza rozstanie
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj