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Korupcja w szpitalach na Mazowszu. Wkroczyli funkcjonariusze CBA

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
28 minut temu
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cba
CBA prowadzi akcję w mazowieckich szpitalach/Shutterstock
CBA na tropie afery korupcji w szpitalach. Funkcjonariusze weszli do sześciu szpitali w woj. mazowieckim w związku ze śledztwem dotyczącym łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono już trzem osobom. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Jak przekazało CBA, czynności zostały przeprowadzone 28 lipca przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury CBA na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, która nadzoruje całe postępowanie. W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację i nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy.

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Ustalono, kto przyjmował łapówki w mazowieckich szpitalach

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2020-2021 mogło dojść do przyjmowania łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznych przez ustalone osoby. Ponadto weryfikowana jest prawidłowość wydatkowania środków z samorządowego wsparcia finansowego przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

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Sprawa korupcji w mazowieckich szpitalach jest rozwojowa

W toku dotychczasowych działań zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Biuro zapowiada kolejne czynności procesowe po szczegółowej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.

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Źródło PAP
Tematy: szpitalCBAMazowsze
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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