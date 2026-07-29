Korupcja w szpitalach na Mazowszu. Wkroczyli funkcjonariusze CBA

Jak przekazało CBA, czynności zostały przeprowadzone 28 lipca przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury CBA na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, która nadzoruje całe postępowanie. W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację i nośniki danych mogące stanowić materiał dowodowy.

Ustalono, kto przyjmował łapówki w mazowieckich szpitalach

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2020-2021 mogło dojść do przyjmowania łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznych przez ustalone osoby. Ponadto weryfikowana jest prawidłowość wydatkowania środków z samorządowego wsparcia finansowego przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Sprawa korupcji w mazowieckich szpitalach jest rozwojowa

W toku dotychczasowych działań zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Biuro zapowiada kolejne czynności procesowe po szczegółowej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.