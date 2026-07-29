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Nie żyje znany psycholog. Był osobowością telewizyjną i autorem książek

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:04
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Andrzej Komorowski
Andrzej Komorowski miał 75 lat/AKPA
Zmarł Andrzej Komorowski - psycholog, doradca rodzinny i seksuolog kliniczny. Swoją wiedzą dzielił się w mediach, m.in. w Polsacie, TVP i TVN. Informację o jego śmierci jako pierwszy przekazał w mediach społecznościowych Tomasz Siemoniak, minister i koordynator służb specjalnych.

W wieku 75 lat zmarł Andrzej Komorowski - doświadczony psycholog, seksuolog kliniczny, doradca rodzinny oraz wykładowca akademicki. O śmierci cenionego eksperta poinformował w mediach społecznościowych minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, składając bliskim zmarłego kondolencje.

Andrzej Komorowski - dobry człowiek, który pomagał wielu ludziom

"Bardzo smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Komorowskiego, psychologa, autora książek, wiceprezesa Radia dla Ciebie na przełomie wieków, dobrego człowieka, który pomagał wielu ludziom. Wyrazy serdecznego współczucia dla Rodziny. Cześć Jego Pamięci!" - napisał.

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Nie żyje Andrzej Komorowski

Andrzej Komorowski był nie tylko psychologiem. Zajmował się również mediacją, pracował jako wykładowca akademicki i pisał książki - wśród nich znalazła się m.in. pozycja "Miłość ci wszystko wypaczy". W swojej pracy i podejściu do życia odwoływał się do maksymy Fiodora Dostojewskiego: "Życie to raj, którego klucze są w naszych rękach". Przez lata był też związany z Polskim Radiem, gdzie przygotowywał felietony emitowane w audycji "4 Pory Roku" w Programie Pierwszym. Wielokrotnie udzielał się jako ekspert w programach Telewizji Polskiej, Polsatu oraz na antenie stacji TVN. Po studiach w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego w latach siedemdziesiątych pracował w Zakładzie Kobiet i Rodzin oraz w Zakładzie Humanizacji Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W kolejnych latach pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Na początku lat 90. miał także doradzać Danucie Wałęsie w obszarze polityki dotyczącej osób z niepełnosprawnościami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćtelewizjapsycholog
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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