"Dominikański Tydzień Duchowości" odbywa się w Lewinie Kłodzkim. To wydarzenie trwa od 26 lipca do 2 sierpnia 2026 roku. Organizatorem jest schizmatyckie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X.

Dominikanie wydali oświadczenie

Zakon Dominikanów wydał w tej sprawie oświadczenie. Można w nim przeczytać, że nie jest to wydarzenie organizowane we współpracy z duchownymi. Głos w tej sprawie zabrał socjusz prowincjała o. Szymon Popławski.

"W związku z kierowanymi do nas pytaniami, informuję, że odbywający się w Lewinie Kłodzkim w dniach 26 lipca – 2 sierpnia 2026 r. »Dominikański Tydzień Duchowości« organizowany jest przez schizmatyckie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X" - czytamy w oświadczeniu.

Dominikanie ostrzegają wiernych

"Inicjatywa ta nie jest podejmowana we współpracy z naszym Zakonem, nie była z nami konsultowana ani przez nas autoryzowana. Wydarzenie to prowadzą między innymi osoby podające się bezprawnie za dominikanów (przedstawiający się także jako dominikanie tradycyjni). Wśród nich jest ks. Wojciech Gołaski, były dominikanin, prawomocnie wydalony z naszego Zakonu w 2025 roku. Na temat statusu prawnego ks. Gołaskiego wydaliśmy 3 lipca br. osobny komunikat" - brzmi treść oświadczenia.

"Przestrzegamy przed uczestnictwem"

"Przestrzegam przed uczestnictwem w tym wydarzeniu, jak również w innych wydarzeniach liturgiczno-duszpasterskich organizowanych przez osoby bezprawnie podające się za dominikanów oraz działające w ramach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X" - apeluje Szymon Popławski OP.