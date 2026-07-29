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Dominikanie ostrzegają przed tym wydarzeniem. "Nie było z nami konsultowane"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:18
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Poland,,Krakow,,July,18,,2023.,In,The,Photo,,A,Monk
Dominikanie ostrzegają przed tym wydarzeniem. "Nie było z nami konsultowane"/Shutterstock
W Lewinie Kłodzkim odbywa się "Dominikański Tydzień Duchowości". Jego organizatorem jest schizmatyckie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Zakon Dominikanów wydał oświadczenie, w którym ostrzega przed udziałem w tym wydarzeniu. Powód?

"Dominikański Tydzień Duchowości" odbywa się w Lewinie Kłodzkim. To wydarzenie trwa od 26 lipca do 2 sierpnia 2026 roku. Organizatorem jest schizmatyckie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X.

Dominikanie wydali oświadczenie

Zakon Dominikanów wydał w tej sprawie oświadczenie. Można w nim przeczytać, że nie jest to wydarzenie organizowane we współpracy z duchownymi. Głos w tej sprawie zabrał socjusz prowincjała o. Szymon Popławski.

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"W związku z kierowanymi do nas pytaniami, informuję, że odbywający się w Lewinie Kłodzkim w dniach 26 lipca – 2 sierpnia 2026 r. »Dominikański Tydzień Duchowości« organizowany jest przez schizmatyckie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X" - czytamy w oświadczeniu.

Dominikanie ostrzegają wiernych

"Inicjatywa ta nie jest podejmowana we współpracy z naszym Zakonem, nie była z nami konsultowana ani przez nas autoryzowana. Wydarzenie to prowadzą między innymi osoby podające się bezprawnie za dominikanów (przedstawiający się także jako dominikanie tradycyjni). Wśród nich jest ks. Wojciech Gołaski, były dominikanin, prawomocnie wydalony z naszego Zakonu w 2025 roku. Na temat statusu prawnego ks. Gołaskiego wydaliśmy 3 lipca br. osobny komunikat" - brzmi treść oświadczenia.

"Przestrzegamy przed uczestnictwem"

"Przestrzegam przed uczestnictwem w tym wydarzeniu, jak również w innych wydarzeniach liturgiczno-duszpasterskich organizowanych przez osoby bezprawnie podające się za dominikanów oraz działające w ramach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X" - apeluje Szymon Popławski OP.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: oświadczeniekościółdominikanie
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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