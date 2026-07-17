Kontrowersyjne słowa na temat metody in vitro padły z ust ojca Tadeusza Rydzyka podczas pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Jego zdaniem przekazywanie informacji o liczbie dzieci urodzonych dzięki temu programowi jest "obłudą".

Włodzimierz Czarzasty uderza w ojca Rydzyka

Słowa ojca Rydzyka postanowił skomentować Włodzimierz Czarzasty. Komentarz zamieścił na platformie X. "Do dyrektora Rydzyka. A co Pan może mieć do powiedzenia w sprawie płodzenia?" - pyta marszałek Sejmu.

"W ostatnim czasie urodziło się 15 tys. dzieci z in vitro, w rodzinach, które pragnęły mieć dzieci, szczęście, kogoś, kogo będą mogły wychowywać, przytulać, całować, komu będą mogły pokazywać świat" - mówi na nagraniu Włodzimierz Czarzasty.

Do dyrektora Rydzyka. A co Pan może mieć do powiedzenia w sprawie płodzenia? pic.twitter.com/9OjJbvs6Mq — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) July 16, 2026 Rozwiń

Włodzimierz Czarzast grzmi. "Dosyć mam wypowiedzi kleru"

Dodał, że "dziecko jest największym szczęściem dla rodziców". "Jest również największym obowiązkiem, czymś najbardziej szczególnym. Wiem, bo sam jestem rodzicem" - mówi Czarzasty na nagraniu. "Dosyć mam wypowiedzi kleru na temat wychowania dzieci, rodzenia dzieci, płodzenia dzieci. Nie macie o tym, a pan szczególnie, panie dyrektorze, zielonego pojęcia. Nie zajmujcie się rzeczami, o których nic nie wiecie" - grzmi polityk.

Ojciec Rydzyk nazywa polityków "żulikami"

Kontrowersyjna wypowiedź ojca Rydzyka padła w sobotę, 11 lipca. Skierował je do pielgrzymów po mszy rozpoczynającej pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Nieraz patrzę na niektóre twarze w Sejmie, to jakbym żulików jakichś widział, no naprawdę. Nie mówię to przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku, czyń dobrze - mówił ojciec Rydzyk.

Odbierasz dobre imię, atakujesz. Jak oni atakowali Kościół, księży. Jak robili z nich pedofilów i nie wiadomo jakich przestępców. A teraz co robią w Polsce? Grzech może się wszędzie zdarzyć, niepokalana była tylko Maryja. Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża? Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom - apelował do zgromadzonych.