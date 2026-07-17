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Włodzimierz Czarzasty ostro do Rydzyka. "Co Pan może mieć do powiedzenia w sprawie płodzenia?"

dzisiaj, 07:17
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Włodzimierz Czarzasty ostro do Rydzyka. "Co Pan może mieć do powiedzenia w sprawie płodzenia?"/East News
Włodzimierz Czarzasty postanowił odnieść się do słów ojca Tadeusza Rydzyka. Duchowny stwierdził, że "in vitro to jest zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło". Marszałek Sejmu nie przebierał w słowach. "Niech się pan nie wypowiada na tematy, o których nie ma pan zielonego pojęcia" - grzmi w swoich mediach społecznościowych.

Kontrowersyjne słowa na temat metody in vitro padły z ust ojca Tadeusza Rydzyka podczas pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Jego zdaniem przekazywanie informacji o liczbie dzieci urodzonych dzięki temu programowi jest "obłudą".

Włodzimierz Czarzasty uderza w ojca Rydzyka

Słowa ojca Rydzyka postanowił skomentować Włodzimierz Czarzasty. Komentarz zamieścił na platformie X. "Do dyrektora Rydzyka. A co Pan może mieć do powiedzenia w sprawie płodzenia?" - pyta marszałek Sejmu.

Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka
Był pierwszym prowadzącym "Teleexpress". Został prawą ręką ks. Rydzyka

"W ostatnim czasie urodziło się 15 tys. dzieci z in vitro, w rodzinach, które pragnęły mieć dzieci, szczęście, kogoś, kogo będą mogły wychowywać, przytulać, całować, komu będą mogły pokazywać świat" - mówi na nagraniu Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzast grzmi. "Dosyć mam wypowiedzi kleru"

Dodał, że "dziecko jest największym szczęściem dla rodziców". "Jest również największym obowiązkiem, czymś najbardziej szczególnym. Wiem, bo sam jestem rodzicem" - mówi Czarzasty na nagraniu. "Dosyć mam wypowiedzi kleru na temat wychowania dzieci, rodzenia dzieci, płodzenia dzieci. Nie macie o tym, a pan szczególnie, panie dyrektorze, zielonego pojęcia. Nie zajmujcie się rzeczami, o których nic nie wiecie" - grzmi polityk.

Ojciec Rydzyk nazywa polityków "żulikami"

Kontrowersyjna wypowiedź ojca Rydzyka padła w sobotę, 11 lipca. Skierował je do pielgrzymów po mszy rozpoczynającej pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Nieraz patrzę na niektóre twarze w Sejmie, to jakbym żulików jakichś widział, no naprawdę. Nie mówię to przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku, czyń dobrze - mówił ojciec Rydzyk.

Odbierasz dobre imię, atakujesz. Jak oni atakowali Kościół, księży. Jak robili z nich pedofilów i nie wiadomo jakich przestępców. A teraz co robią w Polsce? Grzech może się wszędzie zdarzyć, niepokalana była tylko Maryja. Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża? Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom - apelował do zgromadzonych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Włodzimierz Czarzastyin vitroTadeusz Rydzyk
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