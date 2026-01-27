W niedzielę odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prof. Magdalena Środa postanowiła zamieści na Facebooku wpis, w którym stanęła w obronie Jurka Owsiaka a skrytykowała tych, którzy atakują WOŚP.

Prof. Środa chwali Owsiaka

Filozofka i etyczka stwierdziła, że Jerzy Owsiak "czyni cuda" i mówi o Polakach, że są "mega drużyną". Owsiak – radosny, skuteczny, jednoczący, wrażliwy czyni cuda, a do tego mówi o nas, że jesteśmy "mega drużyną", my Polacy. Rzeczywiście – jeden dzień w roku. Co bynajmniej nie umniejsza jego zasług, które przekładają się na realne łatanie mankamentów służby zdrowia - czytamy we wpisie prof. Magdaleny Środy.

Prof. Środa wysyła hejterów na leczenie u Rydzyka

W jej wpisie nie zabrakło także słów krytyki pod adresem tych, którzy hejtują Jerzego Owsiaka i jego działalność. Ci wszyscy, którzy go nie dostrzegają, krytykują, wybrzydzają wolą zapewne leczyć się u Rydzyka, na Jasnej Górze, żyć pod rosyjskim zaborem (jak Braun) lub w wariatkowie u Trumpa jak nasz rezydent Nawrocki- napisała prof. Środa.

Internauci reagują na wpis prof. Środy

Pod jej wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci zgodzili się w większości z etyczką i również stanęli po stronie Jurka Owsiaka. Jestem jak najbardziej za utrzymaniem tej inicjatywy, bo oprócz gromadzenia środków na sprzęt medyczny, realizuje nie mniej ważny cel – wychowuje młode pokolenie w duchu wrażliwości na potrzeby innych. WOŚP jest nie tylko inicjatywą charytatywną, ale też edukacyjną i patriotyczną - napisał jeden z internautów.

"Niektórzy ludzie wolą osobę o odwrotnych cechach, jakie ma Owsiak. Wolą kogoś sfrustrowanego, z kompleksami, z fobiami na wszystko, co inne – rasistę, antysemitę, homofoba, z nienawiścią do wszystkiego, co niepolskie" - brzmiał kolejny z wpisów. "Mnie zasmuca ludzka podłość i głupota", "WOŚP to nasze dobro narodowe. Brawo dla WOŚP, brawo dla Jurka Owsiaka", "Grajmy dalej, karawana jedzie dalej i całe szczęście" - pisali internauci.