Lidia Niedźwiedzka-Owsiak prywatnie jest żoną szefa WOŚP, czyli Jurka Owsiaka. Od lat pełni w fundacji bardzo ważną rolę. Jaką?

Żona Jurka Owsiaka pracuje w WOŚP. Jaką pensję dostaje?

Od lat żona Jurka Owsiaka odpowiada za nadzór nad programami zdrowotnymi oraz za zakupy sprzętu medycznego dla szpitali w całej Polsce. Tematem, który co roku powraca i wywołuje spore emocje, są jej zarobki.

Reklama

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak kilka lat temu ujawniła wysokość swojego wynagrodzenia. Jej miesięczna pensja wynosi 13 743 zł brutto, co daje około 8 994 zł na rękę.

Czym w WOŚP zajmuje się żona Jurka Owsiaka?

Wiele osób uznało, że ujawnienie dochodów to dowód na transparentność fundacji. Nie obyło się jednak bez krytyki. Zaskoczeniem było również to, że pensja Niedźwiedzkiej-Owsiak jest niższa niż średnie wynagrodzenie w fundacji. To wynosi ok. 21 tys. zł brutto miesięcznie. To oznacza, że zarabia mniej niż inni dyrektorzy oraz kluczowi pracownicy WOŚP.

Żona Jurka Owsiaka podejmuje ważne decyzje

Niektórzy krytycy stwierdzili, że pensja żony Jurka Owsiaka jest za wysoka jak na organizację charytatywną. Ci, którzy stawali w jej obronie, podkreślali jak bardzo odpowiedzialna jest jej praca i to, że jej zarobki są niższe niż średnia w fundacji. To właśnie od wielu podjętych przez nią decyzji zależy, gdzie trafiają pieniądze zebrane podczas finałów WOŚP. Żona Jurka Owsiaka koordynuje projekty medyczne i nadzoruje, by pieniądze wydawane były zgodnie z realnymi potrzebami szpitali.