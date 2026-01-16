34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W pomaganie, jak co roku, zaangażowali się politycy.

Złote korki piłkarskie z napisem "Donald Tusk" i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czekają na zwycięzcę licytacji uruchomionej przez premiera Donalda Tuska.

Ten, kto wylicytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali (w KPRM – PAP), w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj król (Król Karol III – PAP), premier Trudeau, jeszcze bez Katy Perry, prezydent Macron. Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy – powiedział w nagraniu opublikowanym na platformie X.

Politycy grają z WOŚP. Spotkanie z Tuskiem, obiad w Sejmie i wspólny wyjazd do Budapesztu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na aukcję wystawił ilustrowany egzemplarz powieści Gabriela Garcíi Márqueza "Miłość w czasach zarazy", opatrzony osobistym ex libris.

Przekaże ją zwycięzcy podczas śniadania w Sejmie. – Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam – powiedział w filmie opublikowanym na platformach społecznościowych.

Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska wraz z Kancelarią Senatu przekazali na aukcję egzemplarz Konstytucji z autografem Kidawy-Błońskiej.

Zbiórkę wspiera również wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Zapraszam na przejażdżkę rowerową i rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej! Rower to moja pasja i ulubiony sposób aktywnego spędzania czasu. Z chęcią podzielę się nią z Państwem w szczytnym celu!" - czytamy na stronie zbiórki polityka. Przejażdżka odbędzie się w okolicach Warszawy lub Bydgoszczy.

Zwycięzca aukcji wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego będzie mógł spotkać się z politykiem, zwiedzić gmach Sejmu, zjeść z nim wspólny obiad i porozmawiać "w spokojnej, otwartej atmosferze".

Na wspólny, dwudaniowy obiad z deserem w Ministerstwie Sprawiedliwości zaprasza szef resortu Waldemar Żurek. Menu, nazwane "smakiem sprawiedliwości", przewiduje m.in. na pierwsze danie "tradycyjny, kwaśny żurek – gęsty, z kiełbasą i jajkiem (idealny na prawne rozterki)."

"To nie będzie zwykły posiłek – to 90-minutowa audiencja kulinarna przy stole z dyskusją o praworządności, tradycji i najlepszym przepisie na żurek. Licytuj i dołącz do prawno-kulinarnej elity! Nie przegap – żurek z Żurkiem zdarza się raz na orkiestrę" – poinformowano w opisie aukcji.

W drugiej aukcji minister Żurek oferuje zwycięzcy wspólną ścieżkę edukacyjną w Cisnej (Bieszczady) dla maksymalnie czterech osób. Kulminacją wycieczki będzie wspólne sadzenie drzewa. Na trzecią aukcję szef MS przekazał natomiast egzemplarz Konstytucji z autografem.

Wspólne wyjście do Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni zaproponowała w swojej aukcji ministra edukacji Barbara Nowacka.

Kulturalne przeżycia czekają również zwycięzcę aukcji ministra kultury Marty Cienkowskiej. Zaprasza ona na wspólną kolację w zabytkowych wnętrzach Pałacu Potockich (siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i wyjście na karaoke w sercu Warszawy.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zaproponował wspólny trzygodzinny lot widokowy samolotem Cessna 182T z lotniska EPPG Kąkolewo (koło Grodziska Wielkopolskiego) w stronę wybrzeża Bałtyku.

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat na licytację przekazała tęczową flagę z debaty prezydenckiej w Końskich z 2025 r. Zwycięzcę zaprasza również do osobistego odbioru i spotkania przy kawie.

Niektórzy politycy za wylicytowanie ich aukcji oferują też konkretne usługi. Poseł Lewicy Tomasz Trela w ramach wsparcia zbiórki :zamienia garnitur na robocze spodnie, a biurko na grabie i szpadel". Zwycięzcy aukcji zaoferował pomoc w wiosennych porządkach ogrodowych.

"Zawodowo wyrywam to, co w polityce nie powinno wyrosnąć. Będę skuteczniejszy niż komisja śledcza i szybszy niż nocne głosowania poprzedników. Żaden chwast się nie ostanie" - przekazał na X.

Na wspólną obserwację wyborów 12 kwietnia na Węgrzech – "do Budapesztu bez azylu" – zwycięzcę aukcji zaproszą europosłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba. Jak podkreślają w filmie na X, "te wybory są ważne nie tylko dla Węgier, ale dla całej Europy".

Do piątkowego popołudnia największą popularnością cieszyła się licytacja premiera Donalda Tuska, która osiągnęła ponad 40 tys. zł.

Ubiegłoroczna aukcja szefa rządu na rzecz WOŚP zakończyła się wynikiem 500 tys. 500 zł. Zwycięzca otrzymał zaproszenie na wspólne, tradycyjne kaszubskie śniadanie i wizytę w KPRM.