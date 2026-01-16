Pierwsze informacje o awarii pojawiły się przed godziną 16. Zgłoszenia napływały z wielu krajów, także z Polski, co potwierdzały dane publikowane w serwisie Downdetector. Internauci informowali o braku dostępu do strony oraz problemach z ładowaniem treści.

Początkowo możliwe było jeszcze przeglądanie starszych wpisów, jednak z czasem również ta funkcja przestała działać i serwis przestał reagować na działania użytkowników.

Po godzinie 17 dostęp do platformy w Polsce został przywrócony.

Potężna awaria X. Platforma Elona Muska przestała działać na całym świecie

X to portal, który w 2022 roku został przejęty przez Elona Muska i od tego czasu przeszedł wiele zmian, w tym rebranding. Nowy kierunek rozwoju platformy budził sporo emocji. Jak zwracali uwagę komentatorzy, decyzje właściciela miały wpływ na zwiększenie ilości dezinformacji oraz treści uznawanych za szkodliwe.