W niedzielę odbył się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegorocznym celem była zbiórka finansów na wsparcie leczenia i diagnostyki chorób przewodu pokarmowego u dzieci.

Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP

Fundację Jurka Owsiaka wsparło wiele znanych osób, w tym polityków. Wśród nich zabrakło jednak Karola Nawrockiego. Obecny prezydent w przeciwieństwie do swojego poprzednika Andrzeja Dudy, nie wsparł Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie przekazał niczego na licytację.

W jednym z wywiadów, którego udzielił jakiś czas temu na pytanie, czy wspiera TV Republikę czy WOŚP, odpowiedział, że Caritas.

Dlaczego Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP?

O powód tej decyzji zapytany został Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. W rozmowie z Radiem Zet zaznaczył, że Karol Nawrocki angażuje się w różne inicjatywy charytatywne, ale WOŚP nie wspiera świadomie. Powód? Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę- wyjaśnił.

Bogucki wspomniał o swoich doświadczeniach z czasów, gdy pełnił funkcję wojewody zachodniopomorskiego oraz współpracował przy organizacji Przystanku Woodstock. Mówił, że wydarzenie miało mieć charakter apolityczny, ale nie brakowało tam akcentów o wyraźnym zabarwieniu politycznym.

"Wulgarne hasło pod adresem PiS"

Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Oficjalnie było hasło miłość, przyjaźń, muzyka a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS - mówił Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta dodał, że wybór organizacji charytatywnej, jaką chce wspierać dana osoba, to jej indywidualna sprawa.

To jest indywidualna decyzja każdej osoby, czy i które organizacje charytatywne chce wspierać - stwierdził.