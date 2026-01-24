Były prezydent Andrzej Duda wspierał WOŚP

Jurek Owsiak i jego fundacja już po raz 34. organizuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku wiele gwiazd a także polityków wspiera tę akcję. Były prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, choć w kwestiach społeczno-politycznych nie było mu po drodze z Jurkiem Owsiakiem, przekazywał co roku pamiątki na licytację na rzecz WOŚP.

Reklama

Czy Karol Nawrocki wesprze WOŚP?

W tym roku finał WOŚP jest pierwszym, który odbywa się podczas kadencji obecnego prezydenta, czyli Karola Nawrockiego. Czy wesprze tę akcję podobnie jak jego poprzednik? Gazeta.pl w grudniu zapytała Kancelarię Prezydenta o to, czy Karol Nawrocki przekaże dary na licytację w ramach 34. finału WOŚP. Odpowiedź, którą otrzymali dziennikarze jest nieco osobliwa.

Kancelaria Prezydenta odpowiedziała ws. WOŚP

Informacja, o którą pan pyta, pozostaje poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej - napisano. Dodano, że "informacją publiczną nie jest wniosek, obejmujący pytania o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły". Kancelaria Prezydenta dodała również, że "plany i przedstawienia władzy publicznej nie stanowią informacji publicznej, dotyczącej faktów".

Jaką organizację wspiera Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki w styczniu ubiegłego roku, gdy Jerzy Owsiak mierzył się z hejtem i groźbami śmierci, zabrał głos i wskazał fundację, którą chce wspierać. Zawsze, gdy przekraczamy język publicznej debaty w kierunku agresji, to jestem zaniepokojony. I staram się raczej tonować te nastroje - mówił Karol Nawrocki w rozmowie z Polsat News.

Zapytany, o to czy zamierza wpłacać na "WOŚP czy TV Republika", odpowiedział, że "na Caritas". Podobnej odpowiedzi udzieliła jego ówczesna rzecznika Emili Wierzbicki. "Od lat wspiera instytucję pomocową Caritas i tak też zwyczajowo uczyni w tym roku" - taką odpowiedź otrzymała redakcja "Faktu".