"Teleexpress" kończy dziś 40 lat. Pierwszą z twarzy tego formatu był Wojciech Reszczyński. Jego znakiem rozpoznawczym były duże okulary oraz charakterystyczny głos.

Był pierwszą twarzą "Teleexpressu"

Swoją przygodę z mediami rozpoczął w radiu, ale to telewizja przyniosła mu sławę i uznanie widzów. Wojciech Reszczyński pracował przy programie "Sygnały Dnia" a gdy trwał stan wojenny trafił do radiowej "Trójki". W 1986 roku zaczął pracę przy nowym formacie, jakim był "Teleexpress". Trafił do tego formatu, bo wygrał casting.

Stanąłem przed kamerą, oślepiony przez reflektory. Pierwsze pytanie było prośbą o zdjęcie ciemnych okularów. Zażartowałem: przepraszam, czy ktoś z państwa ma coś przeciwko ciemnym okularom? - wspominał w książce "Byłem dziennikarzem".

Kontrowersyjna postać polskich mediów

Wojciech Reszczyński do dziś uchodzi za kontrowersyjną postać polskich mediów. Wielu wypomina mu to, że był prowadzącym wyreżyserowane spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z młodzieżą. Miało ono służyć ociepleniu wizerunku przed nadchodzącym referendum w sprawie reform. Sam Reszczyński przyznał, że było to spotkanie starannie wyreżyserowane i zmontowane.

Wojciech Reszczyński prowadził spotkanie generała Wojciecha Jaruzelskiego z młodzieżą / Jan Morek

Nie było prawdziwej relacji. Niemniej jednak, po tym spotkaniu moja kariera w roli prowadzącego się skończyła. Pozwoliłem sobie bowiem na pytanie, kiedy władza w Polsce przestanie być absolutną? Czy dostrzeże opozycję? Właściwie było to moje jedyne istotne pytanie do Jaruzela - opowiadał Reszczyński. Jego krytycy uważali, że był "czarujący" dla generała Jaruzelskiego a gdy ktoś zadawał zbyt napastliwe pytanie, ganił go.

Pierwszy prezenter "Wiadomości"

W 1988 roku Reszczyński wyjechał z Polski. Przez pół roku pracował w USA na budowie oraz w radiu dla Polonii. Gdy wrócił do kraju został pierwszym prezenterem "Wiadomości". W naszym nowym dzienniku wiadomości będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe - tymi słowami przywitał się z widzami 18 listopada 1989 roku.

W 1991 roku Reszczyński poszedł w politykę i zaangażował się w kampanię wyborczą Lecha Wałęsy. W 1992 roku założył Radio Wawa, w którym wychowały się kolejne pokolenia radiowców. Gdy radio wpadło w długi, przejął je koncern "ESKA".

Co dziś robi Wojciech Reszczyński?

Dziś Wojciech Reszczyński ma 73 lata. Współpracuje z mediami ojca Tadeusza Rydzyka. Wykłada również na uczelni duchownego. Jego felietony można przeczytać co tydzień w tygodniku "wSieci". Na swoim koncie ma również współpracę z "Naszym Dziennikiem" i Radiem Maryja. Jest także autorem książek takich jak:

"Byłem dziennikarzem" (1991)

"Wygrać prezydenta" (1995)

"Jaka głowa taka mowa" (1997)

"Lech Kaczyński. Portret" (2010).

W czerwcu 2013 roku nie przyjął z rąk Bronisława Komorowskiego orderu państwowego z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o radiofonii i telewizji. W 2018 roku został zawieszony w radiowej Trójce. Powodem był brak reakcji, gdy gość jego audycji Władysław Bartoszewski został nazwany "bydlakiem".