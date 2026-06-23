Dziennik Gazeta Prawana logo

Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP miał 73 lata

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 20:26
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
Nie żyje były prezes TVP. Janusz Daszczyński miał 73 lata
Nie żyje były prezes TVP. Janusz Daszczyński miał 73 lata/PAP Archiwalny
"Zmarł były prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński. W latach 1994-1999 był wiceprezesem, a w latach 2015-2016 prezesem zarządu TVP" - podała we wtorek wieczorem TVP Info. Miał 73 lata.

Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP miał 73 lata

TVP przypomniała, że Janusz Daszczyński wcześniej pełnił funkcje redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, dyrektora Programu 2 TVP oraz zastępcy dyrektora TVP Polonia. Wcześniej (1980-81) był zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Samorządność” – pisma Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność”, zlikwidowanego wskutek wprowadzenia stanu wojennego.

Był gwiazdą filmu "Kogel-mogel". Zmarł w tajemniczych okolicznościach
Był gwiazdą filmu "Kogel-mogel". Zmarł w tajemniczych okolicznościach

Przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku pełnił funkcję kierownika zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku. Współtworzył także tygodnik diecezjalny „Gwiazda Morza” oraz dziennik „Gazeta Gdańska”.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćtvpprezesJanusz Daszczyński
Powiązane
Glinka
Był nazywany "polskim Schwarzeneggerem". Zmarł dwa miesiące po diagnozie
Janusz Michałowski
Zmarł wybitny aktor Janusz Michałowski. Zagrał wiele doskonałych ról
Holocaust,Remembrance,Day.,Burning,Candle,On,Dark,Background,,Closeup
Nie żyje twórca znanej polskiej marki obuwniczej. Zmarł nagle w wieku 74 lat
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZwrot w aferze Szpitala Południowego. Pół miliona złotych wróciło do lekarza »
Zobacz
|
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 18/18 tylko dla orłów
Trudny quiz z geografii Polski pokonuje już na start. Wynik 18/18 tylko dla orłów
Nowy Seat Ibiza 2027 w wersji pięciodrzwiowej – dwa modele (czerwony i szary) zaparkowane w nadmorskim porcie na tle hiszpańskiego miasteczka
Oto nowy Seat za 69 900 zł. Jest ładny, oszczędny i lubi LPG
Merci,Finest,Selection,Chocolate,Boxes,Displayed,On,Supermarket,Shelf,With
Popularny słodycz za darmo w Biedronce. Idealny prezent na Dzień Ojca
Nowa Skoda Peaq
Nowa Skoda Peaq to trzęsienie ziemi. Reszta SUV-ów może się pakować. Jaka cena?
Stanisław Wziątek
Amerykańska baza w Polsce. Gdzie najlepiej ją ulokować? MON wskazało konkretne miasto
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj