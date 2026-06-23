Janusz Daszczyński nie żyje. Były prezes TVP miał 73 lata
TVP przypomniała, że Janusz Daszczyński wcześniej pełnił funkcje redaktora naczelnego Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, dyrektora Programu 2 TVP oraz zastępcy dyrektora TVP Polonia. Wcześniej (1980-81) był zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Samorządność” – pisma Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność”, zlikwidowanego wskutek wprowadzenia stanu wojennego.
Przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku pełnił funkcję kierownika zespołu medialnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdańsku. Współtworzył także tygodnik diecezjalny „Gwiazda Morza” oraz dziennik „Gazeta Gdańska”.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.