Boom na medycynę u o. Rydzyka? Studia kosztują mnóstwo pieniędzy

Rosnące zainteresowanie studiami medycznymi znajduje odzwierciedlenie również w planach państwa dotyczących kształcenia przyszłych lekarzy. Z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w roku akademickim 2026/2027 limit przyjęć na kierunek lekarski ma wynieść 10 705 miejsc, wobec 10 504 rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 1,9 proc.

Chętnych na studia medyczne przybywa

Medycyna na Uniwersytecie Jagiellońskim (Collegium Medicum) to jeden z najpopularniejszych kierunków w Polsce. O jedno miejsce ubiega się tutaj średnio około 19 kandydatów, co czyni ten wydział jednym z najbardziej obleganych w kraju. W rekrutacji 2026/2027 na studia stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim na jednolite magisterskie i I-go stopnia na 2233 miejsca aplikowało 15950 osób co daje 7,14 kandydata na jedno miejsce. Rekordową rekrutację odnotował także Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Na stacjonarne jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia zarejestrowano 16 593 kandydatów, co oznacza wzrost o blisko 67 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i najwyższy wynik w historii uczelni. Średnio o jedno miejsce ubiega się tam około 10 osób.

Tyle kosztuje medycyna na uczelni ojca Rydzyka

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którą założył o. Tadeusz Rydzyk, prowadzi rekrutację na nowy rok akademicki. Wśród oferowanych kierunków znalazły się m.in. studia medyczne. "Oferta studiów na kierunku lekarskim jest adresowana do osób, które chcą wykonywać w przyszłości zawód wielkiego zaufania społecznego, ratować zdrowie i życie" - czytamy w opisie studiów na kierunku lekarskim na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Czesne na nich wynosi 21 tys. zł za semestr. Kierunek lekarski na toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej (AKSiM), prowadzonej przez o. Tadeusza Rydzyka jest jednym z najdroższych w Polsce. Za 6-letni cykl nauczania trzeba zapłacić ok. 252 tys. zł. Uczelnia oferuje 80 miejsc.

Ilu chętnych na medycynę u ojca Rydzyka?

O toruńskiej uczelni zrobiło się głośno w 2023 roku, kiedy to otwarto na niej kierunek medyczny. Obecnie kandydaci mają wiele możliwości - od studiów dziennikarskich, przez informatyczne, lekarskie i pielęgniarskie, aż po prawo. Chętnych na medycynę u ojca Rydzyka jest zazwyczaj mniej niż dostępnych limitów – w poprzednich naborach liczba chętnych wynosiła około 40-45 osób na 80 miejsc. Podobno jednak chętnych na te studia przybywa.