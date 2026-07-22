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Potężny atak Ukrainy na "rosyjskiego Amazona". "Druzgocące dla gospodarki"

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:18
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Rosja, atak
Potężny atak Ukrainy na "rosyjskiego Amazona". "Druzgocące dla gospodarki"/X.com
Ukraińskie drony zaatakowały dwa kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej "rosyjskim Amazonem", położone w Krasnodarze i Niewinnomyssku na południu europejskiej części Rosji – poinformowała w środę rano agencja Reutera, powołując się na władze przedsiębiorstwa.

W obu zaatakowanych miejscach wybuchły duże pożary - wynika z materiałów wideo i zdjęć zamieszczonych przez świadków w serwisach społecznościowych i na komunikatorze Telegram. Prezeska i współwłaścicielka Wildberries, największej rosyjskiej platformy sprzedażowej, Tatiana Kim poinformowała, że kilka osób zostało rannych.

Atak na miasto Armawir

W tej samej części Rosji atakowane było też miasto Armawir w Kraju Krasnodarskim, gdzie doszło do pożaru w magazynie paliw - podał w środę portal Ukrainska Prawda. W sobotę wyniku nalotu dronów na dwa magazyny Wildberries w Kotowsku w obwodzie tambowskim oraz w Elektrostalu w obwodzie moskiewskim zginęło łącznie osiem osób, a ponad 60 zostało rannych.

"Obserwujemy upadek Rosji"

Zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych pokazują ogromne płomienie i kłęby dymu unoszące się znad płonącego magazynu Wildberries. "To jest druzgocące dla rosyjskiej gospodarki. Początek końca dla Rosji. Obserwujemy upadek Rosji w czasie rzeczywistym. Zapnijcie pasy i wyjmijcie popcorn, panie i panowie|" -ekscytuje się jeden z internautów.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaatak
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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