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Rosja szykuje zbrojną prowokację wobec Polski? Rzecznik Kremla skomentował ostrzeżenia zachodnich służb

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:04
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Dmitrij Pieskow
Rosja szykuje zbrojną prowokację wobec Polski? Rzecznik Kremla skomentował ostrzeżenia zachodnich służb/Shutterstock
Rosja oficjalnie skomentowała informacje mediów o szykowanej prowokacji wobec Polski lub krajów bałtyckich. Dmitrij Pieskow wykpił ostrzeżenia zachodnich służb. -W zachodnich mediach krąży zbyt wiele tego typu opowieści grozy -stwierdził.

Od kilku tygodni media publikują informacje o rosyjskiej prowokacji, powołując się na źródła z dwóch państw NATO. "The Guardian" napisał, że miałyby to być działania z użyciem dronów, rakiet lub innych metod hybrydowych. Ich celem byłoby sprawdzenie spójności Sojuszu.

Ostrzeżenie od Stanów Zjednoczonych

Brytyjski "The Telegraph" i Onet podały, że polskie władze otrzymały ostrzeżenie od Stanów Zjednoczonych w sprawie planów Moskwy dotyczących przeprowadzenia "zbrojnej prowokacji" mającej na celu przetestowanie "determinacji NATO".

Dmitrij Pieskow został zapytany o te doniesienia. Rzecznik Władimira Putina podważył wiarygodność tych informacji. – powiedział Pieskow, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Pieskow: To element demonizacji naszego kraju

Jak dodał, tego typu publikacje są bezpodstawne i stanowią element szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej przeciwko Rosji. Pieskow podkreślił, że podobne narracje pojawiają się regularnie i mają na celu demonizowanie Rosji w oczach opinii publicznej państw NATO i Unii Europejskiej. To element demonizacji naszego kraju, który jest stale wykorzystywany przez zachodnie media – dodał rzecznik Kremla.

Rzecznik prasowy Władimira Putina skomentował doniesienia o prowokacji w czasie rozmowy Pawłem Zarubinem, dziennikarzem powiązanym z rosyjską stacją telewizyjną. Publikowano wiele przerażających historii na temat Federacji Rosyjskiej -mówił Pieskow. Materiały analityczne krążące w prasie zachodniej, w których rosyjski atak na terytorium Polski jest prawdopodobny, to horrorowe historie, których w zachodnich mediach jest zbyt wiele - dodał.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaPolskaDmitrij Pieskow
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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