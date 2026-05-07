Pieskow został zapytany o stosunek Kremla do doniesień o próbach zabójstw emigrantów politycznych. Kreml nie uważa za konieczne odpowiadanie na dziwne, bezpodstawne i naciągane publikacje zagranicznych mediów oskarżających Rosję o rażąco niestosowne działania - mówił Pieskow.

Pieskow: Kategorycznie się temu sprzeciwiamy

Według Pieskowa Polska, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, otwarcie bez ogródek przedstawia Rosję jako swoje główne zagrożenie. Kategorycznie się temu sprzeciwiamy. Nie akceptujemy takiego podejścia do naszego kraju i deklarujemy coś przeciwnego. Realizując tę linię, która w istocie stała się dla nich strategiczna, kraje te dążą do poważnej konfrontacji na kontynencie europejskim i eskalacji napięć. To ich odpowiedzialność - powiedział Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

Pieskow też o "planach militaryzacji" Polski

Pieskow mówił też o "planach militaryzacji" Polski. Jeśli chodzi o proces militaryzacji, jest on oczywiście kosztowny finansowo. Ludność kraju będzie musiała ponieść koszty, ponieważ cała ta militaryzacja będzie prowadzona kosztem jej obywateli, w tym przypadku kosztem obywateli Polski - powiedział Pieskow.

Jak mówił, Europejczycy mobilizują się, strasząc Rosją. Są gotowi wydać ogromne sumy pieniędzy na rozbudowę sił zbrojnych - mówił polityk. Jak dodał, "próbują zrekompensować utratę amerykańskiego komponentu obronnego. A to wszystko, oczywiście, prowadzi nas do powrotu do okresu bardzo ostrej konfrontacji z Europą - stwierdził.