Zełenski wysłał pilny list do Trumpa. "Sytuacja jest naprawdę skomplikowana"

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 18:14
Wołodymyr Zełenski wysłał pilny list do prezydenta Donalda Trumpa oraz Kongresu USA, ostrzegając przed dramatycznym niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej. Prezydent Ukrainy prosi o natychmiastowe dostawy rakiet Patriot PAC-3, które stanowią jedyną skuteczną barierę przeciwko rosyjskim atakom balistycznym i hipersonicznym. Kijów alarmuje, że obecne tempo dostaw broni nie nadąża za rosnącą intensywnością rosyjskich ostrzałów.

Wołodymyr Zełenski w swoim liście bezpośrednio zwraca się do amerykańskich władz o nieprzerwane wsparcie militarne. Prezydent Ukrainy wskazuje, że Kijów w kwestii ochrony przed rakietami balistycznymi polega niemal wyłącznie na Stanach Zjednoczonych. Intensywne ataki powietrzne oraz groźby Moskwy, która zapowiada uderzenia w tzw. centra decyzyjne, zmuszają ukraińskie władze do szukania pilnej pomocy u sojuszników.

Dlaczego brakuje rakiet Patriot?

Ukraina zmaga się z poważnym deficytem pocisków PAC-3. Sytuację pogarszają trzy czynniki. Zima 2025-2026 przyniosła zmasowane uderzenia rakietowe, które wyczerpały zapasy amunicji. Amerykańskie fabryki nie nadążają za globalnym popytem. Zapotrzebowanie na systemy Patriot wzrosło również na Bliskim Wschodzie, co utrudnia transfery broni do Europy.

Program PURL nie wystarcza

Kijów krytykuje obecne tempo funkcjonowania programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), który służy do finansowania zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy. W piśmie czytamy, że dostawy w ramach tego programu nie odpowiadają już skali realnego zagrożenia. Doradca prezydenta Ukrainy, Dmytro Łytwyn, potwierdził wysłanie listu, podkreślając powagę sytuacji i konieczność podjęcia natychmiastowych kroków przez Waszyngton.

Rosja zapowiada eskalację

Władze Rosji otwarcie deklarują zamiar prowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, poinformował już swojego amerykańskiego odpowiednika o planowanych działaniach militarnych wymierzonych w ukraińskie obiekty wojskowe. Ostatni zmasowany ostrzał, podczas którego Rosja wykorzystała setki dronów i rakiet, pokazał, jak ogromne jest obciążenie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Źródło PAP
