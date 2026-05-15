Zełenski ostrzega: Rosja rozważa atak na państwo NATO

Beata Zatońska
dzisiaj, 16:03
Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO; Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy oznajmił, że ukraińskie służby odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę, o czym świadczą dodatkowe kontakty między białoruskim autorytarnym przywódcą Alaksandrem Łukaszenką a Rosjanami.

Szef MON o wycofaniu sił amerykańskich w Polsce. "Nie ma żadnych decyzji"

Rosja uderzy z terytorium Białorusi

"W szczególności Rosja rozważa plany operacji w kierunku na południe i północ od terytorium Białorusi - albo w kierunku czernihowsko-kijowskim w Ukrainie, albo przeciwko jednemu z państw NATO - właśnie z terytorium Białorusi. Ukraina posiada szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią" - napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Tematy: UkrainaRosjaNATO
