"Wór w zakonie" zatrzymany. Wspólna akcja polskich służb

"Wór w zakonie" zatrzymany

Jak informuje CBŚP, do zatrzymania mężczyzny doszło pod koniec kwietnia na terenie województwa mazowieckiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Wladimir D. został tzw. „koronowany” w 1982 roku.

Według zgromadzonych informacji mężczyzna mógł nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej.

Wobec zatrzymanego była wydana zielona nota Interpolu, stanowiąca ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu.

Funkcjonariusze @CBSPolicji, @ABW_GOV_PL i @Straz_Graniczna zatrzymali Rosjanina, który posiada status "wora w zakonie" i może mieć związek z przestępczością zorganizowaną w 🇵🇱. Przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie do zakończenia procedury deportacyjnej — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 15, 2026

Co dalej z zatrzymanym Rosjaninem?

W związku z ujawnionymi okolicznościami komendant placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, czyli deportacji, na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach.

Z uwagi na brak ważnego dokumentu podróży-decyzją sądu 79-latek został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców – gdzie pozostanie do czasu potwierdzenia jego tożsamości, niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej procedury deportacyjnej.