Przysłowie na dziś, 15 maja. Co oznacza „Święta Zofija kłosy rozwija”?

Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
dzisiaj, 09:58
Dziś zimna Zośka. To przysłowie znały nasze babcie/Shutterstock
Przysłowie na 15 maja brzmi: „Święta Zofija kłosy rozwija”. Oznacza ono, że w połowie maja zboża zaczynają intensywnie rosnąć i wypuszczać kłosy. Powiedzenie wiąże się z dniem świętej Zofii, znanym w polskiej tradycji jako zimna Zośka, która kończy okres tzw. zimnych ogrodników.

15 maja to jedna z najbardziej znanych dat w ludowym kalendarzu pogodowym. Tego dnia wypada zimna Zośka, czyli święta Zofia. Przychodzi zaraz po trzech zimnych ogrodnikach: Pankracym, Serwacym i Bonifacym.

Dawne przysłowie mówi: „Święta Zofija kłosy rozwija”. Choć brzmi staroświecko, jego sens jest bardzo praktyczny i odnosi się do obserwacji przyrody i ważnego momentu w roku dla rolników oraz ogrodników.

Jakie jest przysłowie na 15 maja?

Przysłowie na dziś, 15 maja, brzmi:

„Święta Zofija kłosy rozwija”.

To ludowe powiedzenie odnosi się do świętej Zofii, której wspomnienie przypada właśnie 15 maja. W potocznej tradycji ta data znana jest jako zimna Zośka.

Co oznacza „Święta Zofija kłosy rozwija”?

Przysłowie oznacza, że po połowie maja przyroda wchodzi w etap intensywnego wzrostu. Szczególnie dotyczy to zbóż, które zaczynają wypuszczać kłosy.

W dawnym gospodarstwie był to ważny znak. Kłosy zapowiadały przyszłe plony, a więc także bezpieczeństwo i dostatek. Dlatego powiedzenie „Święta Zofija kłosy rozwija” można rozumieć jako zapowiedź rozwoju, urodzaju i przełomu w przyrodzie.

Jest w tym jednak pewien paradoks. Zimna Zośka kojarzy się z chłodem, ale jednocześnie symbolicznie zamyka czas największej majowej ostrożności. Po niej ogrodnicy i rolnicy mogli patrzeć na pogodę z nieco większym spokojem.

Czym jest zimna Zośka?

Zimna Zośka to potoczna nazwa dnia świętej Zofii, obchodzonego 15 maja. W polskim kalendarzu ludowym kończy ona okres majowych ochłodzeń.

Przed nią przypadają tzw. zimni ogrodnicy:

  • Pankracy - 12 maja,
  • Serwacy - 13 maja,
  • Bonifacy - 14 maja.

Po nich przychodzi Zofia, czyli właśnie zimna Zośka. W ludowych obserwacjach był to czas, w którym mogły pojawiać się chłodne noce, wiatr, deszcz, a czasem także przymrozki.

Dlaczego 15 maja było ważne dla ogrodników?

15 maja wyznaczało w tradycji symboliczną granicę. Przed zimną Zośką ogrodnicy zachowywali ostrożność, bo młode rośliny mogły ucierpieć od niskiej temperatury. Po tej dacie wiele osób zaczynało sadzić do gruntu rośliny bardziej wrażliwe na chłód.

Dotyczy to szczególnie takich roślin jak:

  • pomidory,
  • ogórki,
  • papryka,
  • cukinia,
  • dynia,
  • bazylia,
  • pelargonie i inne kwiaty balkonowe.

Nie oznacza to jednak, że po 15 maja można całkowicie zignorować pogodę. Jeśli noce nadal są chłodne, sadzonki warto zabezpieczyć agrowłókniną albo poczekać z sadzeniem jeszcze kilka dni.

Czy przysłowie o zimnej Zośce sprawdza się dzisiaj?

Dziś przysłów nie traktuje się jak dokładnej prognozy pogody. Są raczej śladem dawnych obserwacji i sposobem opisywania rytmu natury.

Powiedzenie „Święta Zofija kłosy rozwija” nadal ma jednak sens jako przypomnienie, że połowa maja jest ważnym momentem w przyrodzie. Zboża intensywnie rosną, ogrody nabierają tempa, a działkowcy podejmują decyzje o sadzeniu roślin ciepłolubnych.

Najrozsądniej połączyć ludową mądrość z aktualną prognozą pogody. Tradycja może być wskazówką, ale to temperatura w konkretnej miejscowości powinna decydować o tym, czy sadzonki trafią już do gruntu.

Inne przysłowia o zimnej Zośce

Z 15 maja i połową miesiąca wiąże się więcej ludowych powiedzeń:

  • „Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją”.
  • „Święta Zofija kłosy rozwija”.
  • „Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą”.
  • „Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród chłopacy”.

Wszystkie pokazują, że połowa maja była dawniej czasem uważnego obserwowania pogody. Dla rolników i ogrodników jeden zimny poranek mógł mieć duże znaczenie.

Najważniejsze informacje

Przysłowie na 15 maja: „Święta Zofija kłosy rozwija”.
Znaczenie: po połowie maja zboża zaczynają intensywnie rosnąć i wypuszczać kłosy.
Kontekst: 15 maja to zimna Zośka, która kończy okres zimnych ogrodników.
Wskazówka dla ogrodników: po 15 maja można planować sadzenie roślin ciepłolubnych, ale nadal warto sprawdzić prognozę pogody.

Puenta

Przysłowie „Święta Zofija kłosy rozwija” przypomina, że 15 maja to dzień przełomu. Zimna Zośka zamyka czas największej majowej ostrożności, a przyroda zaczyna coraz śmielej iść w stronę lata.

Po Zośce można odetchnąć, ale w ogrodzie nadal warto zachować czujność.

