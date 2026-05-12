Dziś zaczynają się zimni ogrodnicy. To przysłowie znały nasze babcie

Na 12 maja przypisywanych jest kilka ludowych powiedzeń związanych z Pankracym i majowym ochłodzeniem. Wśród nich pojawiają się m.in. „Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”, „Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego” oraz „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.

To jedno z przysłów związanych z tzw. zimnymi ogrodnikami, czyli dniami przypadającymi od 12 do 14 maja. Po nich, 15 maja, przychodzi jeszcze zimna Zośka.

Co oznacza to przysłowie?

Przysłowie mówi o tym, że połowa maja może być niebezpieczna dla roślin, zwłaszcza dla drzew owocowych. Słowo „niedobracy” oznacza tu kogoś, kto szkodzi albo przynosi kłopoty.

W dosłownym sensie powiedzenie ostrzega przed ochłodzeniem, przymrozkami i zimnymi nocami. Dla kwitnących drzew i młodych zawiązków owoców taki spadek temperatury może być szczególnie groźny.

W szerszym znaczeniu to przysłowie przypomina, że majowe ciepło bywa zwodnicze. Nawet jeśli początek miesiąca jest słoneczny, ogrodnicy i działkowcy powinni zachować ostrożność.

Dlaczego 12 maja jest ważny w ludowym kalendarzu?

12 maja przypada dzień świętego Pankracego. W tradycji ludowej to pierwszy z trzech „zimnych ogrodników”. Kolejni to Serwacy, obchodzony 13 maja, i Bonifacy, obchodzony 14 maja. Dzień później, 15 maja, przypada zimna Zośka.

Według ludowych obserwacji właśnie w tym okresie mogło dochodzić do wyraźnego ochłodzenia. Dlatego wiele majowych przysłów ostrzegało przed zbyt wczesnym sadzeniem delikatnych roślin do gruntu.

Czy zimni ogrodnicy sprawdzają się w 2026 roku?

W 2026 roku temat zimnych ogrodników rzeczywiście pojawia się w prognozach pogody. Według doniesień opartych na prognozach IMGW, 12 maja ostrzeżenia przed przymrozkami mogą dotyczyć głównie południowych krańców Polski, zwłaszcza obszarów podgórskich i górskich na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz częściowo na Śląsku.

To nie znaczy, że przysłowie należy traktować jak dokładną prognozę. Jest raczej śladem wieloletnich obserwacji. Współcześnie warto łączyć ludową mądrość z aktualnymi komunikatami meteorologicznymi.

Co to oznacza dla działkowców i ogrodników?

12 maja to dobry moment, żeby uważnie sprawdzać temperatury nocne. Szczególnie ostrożnie warto podchodzić do sadzenia roślin ciepłolubnych, takich jak:

pomidory,

ogórki,

papryka,

cukinia,

bazylia,

kwiaty balkonowe.

Jeżeli prognozy zapowiadają niskie temperatury, lepiej wstrzymać się z wysadzaniem ich do gruntu albo zabezpieczyć rośliny agrowłókniną, tunelem foliowym lub przenieść donice w cieplejsze miejsce. Serwisy pogodowe i ogrodnicze również przypominają, że w okolicach 12–15 maja możliwe jest przejściowe ochłodzenie, a najbardziej wrażliwe rośliny warto chronić.

Inne przysłowia na 12 maja

Na 12 maja można wykorzystać także inne powiedzenia:

„Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”.

„Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego”.

„Gdy słoneczko przed Serwacym ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty, i drzewa”.

„Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.

Wszystkie pokazują, że połowa maja była w ludowym kalendarzu czasem szczególnej ostrożności.

Puenta na dziś

Przysłowie „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy” przypomina, że maj nie zawsze oznacza stabilne ciepło. To czas pięknej zieleni, ale także pogodowych niespodzianek.

Dla ogrodników i działkowców dzisiejsza rada jest prosta: cieszyć się wiosną, ale jeszcze nie ufać jej bezgranicznie.