Dziś zaczynają się zimni ogrodnicy. To przysłowie znały nasze babcie

Na 12 maja przypisywanych jest kilka ludowych powiedzeń związanych z Pankracym i majowym ochłodzeniem. Wśród nich pojawiają się m.in. „Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”, „Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego” oraz „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.
To jedno z przysłów związanych z tzw. zimnymi ogrodnikami, czyli dniami przypadającymi od 12 do 14 maja. Po nich, 15 maja, przychodzi jeszcze zimna Zośka.
Co oznacza to przysłowie?
Przysłowie mówi o tym, że połowa maja może być niebezpieczna dla roślin, zwłaszcza dla drzew owocowych. Słowo „niedobracy” oznacza tu kogoś, kto szkodzi albo przynosi kłopoty.
W dosłownym sensie powiedzenie ostrzega przed ochłodzeniem, przymrozkami i zimnymi nocami. Dla kwitnących drzew i młodych zawiązków owoców taki spadek temperatury może być szczególnie groźny.
W szerszym znaczeniu to przysłowie przypomina, że majowe ciepło bywa zwodnicze. Nawet jeśli początek miesiąca jest słoneczny, ogrodnicy i działkowcy powinni zachować ostrożność.
Dlaczego 12 maja jest ważny w ludowym kalendarzu?
12 maja przypada dzień świętego Pankracego. W tradycji ludowej to pierwszy z trzech „zimnych ogrodników”. Kolejni to Serwacy, obchodzony 13 maja, i Bonifacy, obchodzony 14 maja. Dzień później, 15 maja, przypada zimna Zośka.
Według ludowych obserwacji właśnie w tym okresie mogło dochodzić do wyraźnego ochłodzenia. Dlatego wiele majowych przysłów ostrzegało przed zbyt wczesnym sadzeniem delikatnych roślin do gruntu.
Czy zimni ogrodnicy sprawdzają się w 2026 roku?
W 2026 roku temat zimnych ogrodników rzeczywiście pojawia się w prognozach pogody. Według doniesień opartych na prognozach IMGW, 12 maja ostrzeżenia przed przymrozkami mogą dotyczyć głównie południowych krańców Polski, zwłaszcza obszarów podgórskich i górskich na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz częściowo na Śląsku.
To nie znaczy, że przysłowie należy traktować jak dokładną prognozę. Jest raczej śladem wieloletnich obserwacji. Współcześnie warto łączyć ludową mądrość z aktualnymi komunikatami meteorologicznymi.
Co to oznacza dla działkowców i ogrodników?
12 maja to dobry moment, żeby uważnie sprawdzać temperatury nocne. Szczególnie ostrożnie warto podchodzić do sadzenia roślin ciepłolubnych, takich jak:
- pomidory,
- ogórki,
- papryka,
- cukinia,
- bazylia,
- kwiaty balkonowe.
Jeżeli prognozy zapowiadają niskie temperatury, lepiej wstrzymać się z wysadzaniem ich do gruntu albo zabezpieczyć rośliny agrowłókniną, tunelem foliowym lub przenieść donice w cieplejsze miejsce. Serwisy pogodowe i ogrodnicze również przypominają, że w okolicach 12–15 maja możliwe jest przejściowe ochłodzenie, a najbardziej wrażliwe rośliny warto chronić.
Inne przysłowia na 12 maja
Na 12 maja można wykorzystać także inne powiedzenia:
- „Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”.
- „Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego”.
- „Gdy słoneczko przed Serwacym ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty, i drzewa”.
- „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.
Wszystkie pokazują, że połowa maja była w ludowym kalendarzu czasem szczególnej ostrożności.
Puenta na dziś
Przysłowie „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy” przypomina, że maj nie zawsze oznacza stabilne ciepło. To czas pięknej zieleni, ale także pogodowych niespodzianek.
Dla ogrodników i działkowców dzisiejsza rada jest prosta: cieszyć się wiosną, ale jeszcze nie ufać jej bezgranicznie.