Dziennik Gazeta Prawana logo

Przysłowie na dziś, 12 maja. Co oznacza „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”?

Dominik Kulig
Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
49 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Dziś zaczynają się zimni ogrodnicy. To przysłowie znały nasze babcie
Dziś zaczynają się zimni ogrodnicy. To przysłowie znały nasze babcie/Shutterstock
12 maja zaczyna się okres znany w polskiej tradycji jako zimni ogrodnicy. To właśnie dziś wypada świętego Pankracego, pierwszego z trzech majowych patronów kojarzonych z ochłodzeniem. Dawne przysłowie ostrzegało: „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”. Co oznacza to powiedzenie?

Przysłowie na dziś: „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”

Na 12 maja przypisywanych jest kilka ludowych powiedzeń związanych z Pankracym i majowym ochłodzeniem. Wśród nich pojawiają się m.in. „Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”, „Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego” oraz „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.

Najbardziej rozpoznawalne i najlepiej pasujące do dzisiejszego dnia jest powiedzenie:

„Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.

To jedno z przysłów związanych z tzw. zimnymi ogrodnikami, czyli dniami przypadającymi od 12 do 14 maja. Po nich, 15 maja, przychodzi jeszcze zimna Zośka.

Co oznacza to przysłowie?

Przysłowie mówi o tym, że połowa maja może być niebezpieczna dla roślin, zwłaszcza dla drzew owocowych. Słowo „niedobracy” oznacza tu kogoś, kto szkodzi albo przynosi kłopoty.

W dosłownym sensie powiedzenie ostrzega przed ochłodzeniem, przymrozkami i zimnymi nocami. Dla kwitnących drzew i młodych zawiązków owoców taki spadek temperatury może być szczególnie groźny.

W szerszym znaczeniu to przysłowie przypomina, że majowe ciepło bywa zwodnicze. Nawet jeśli początek miesiąca jest słoneczny, ogrodnicy i działkowcy powinni zachować ostrożność.

Dlaczego 12 maja jest ważny w ludowym kalendarzu?

12 maja przypada dzień świętego Pankracego. W tradycji ludowej to pierwszy z trzech „zimnych ogrodników”. Kolejni to Serwacy, obchodzony 13 maja, i Bonifacy, obchodzony 14 maja. Dzień później, 15 maja, przypada zimna Zośka.

Według ludowych obserwacji właśnie w tym okresie mogło dochodzić do wyraźnego ochłodzenia. Dlatego wiele majowych przysłów ostrzegało przed zbyt wczesnym sadzeniem delikatnych roślin do gruntu.

Czy zimni ogrodnicy sprawdzają się w 2026 roku?

W 2026 roku temat zimnych ogrodników rzeczywiście pojawia się w prognozach pogody. Według doniesień opartych na prognozach IMGW, 12 maja ostrzeżenia przed przymrozkami mogą dotyczyć głównie południowych krańców Polski, zwłaszcza obszarów podgórskich i górskich na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz częściowo na Śląsku.

To nie znaczy, że przysłowie należy traktować jak dokładną prognozę. Jest raczej śladem wieloletnich obserwacji. Współcześnie warto łączyć ludową mądrość z aktualnymi komunikatami meteorologicznymi.

Co to oznacza dla działkowców i ogrodników?

12 maja to dobry moment, żeby uważnie sprawdzać temperatury nocne. Szczególnie ostrożnie warto podchodzić do sadzenia roślin ciepłolubnych, takich jak:

  • pomidory,
  • ogórki,
  • papryka,
  • cukinia,
  • bazylia,
  • kwiaty balkonowe.

Jeżeli prognozy zapowiadają niskie temperatury, lepiej wstrzymać się z wysadzaniem ich do gruntu albo zabezpieczyć rośliny agrowłókniną, tunelem foliowym lub przenieść donice w cieplejsze miejsce. Serwisy pogodowe i ogrodnicze również przypominają, że w okolicach 12–15 maja możliwe jest przejściowe ochłodzenie, a najbardziej wrażliwe rośliny warto chronić.

Inne przysłowia na 12 maja

Na 12 maja można wykorzystać także inne powiedzenia:

  • „Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zwarzy”.
  • „Jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego”.
  • „Gdy słoneczko przed Serwacym ciepło już dogrzewa, po Serwacym szron pokryje i kwiaty, i drzewa”.
  • „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.

Wszystkie pokazują, że połowa maja była w ludowym kalendarzu czasem szczególnej ostrożności.

Puenta na dziś

Przysłowie „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy” przypomina, że maj nie zawsze oznacza stabilne ciepło. To czas pięknej zieleni, ale także pogodowych niespodzianek.

Dla ogrodników i działkowców dzisiejsza rada jest prosta: cieszyć się wiosną, ale jeszcze nie ufać jej bezgranicznie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: zimni ogrodnicyzimna zośkaprzysłowia12 maja
Powiązane
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Ostatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku
Ostatnie lata zielonej Amazonii? Naukowcy przewidują zmiany do 2040 roku
Ultrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT]
Ultrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT]
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrzysłowie na dziś, 12 maja. Co oznacza „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”? »
Zobacz
|
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj