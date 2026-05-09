Dziennik Gazeta Prawana logo

Ultrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT]

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 11:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ultrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT]
Ultrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT]/Shutterstock
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób o statusie ultrazamożnych wzrosła w Europie do niemal 184 tysięcy - wynika z najnowszego raportu Wealth Report 2026, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą na rynku nieruchomości Knight Frank.

Grupa ta obejmuje osoby, których majątek netto wynosi co najmniej 30 mln dolarów.

Wzrost liczby ultrabogaczy w Europie

W latach 2021–2026 populacja ultrabogatych osób na Starym Kontynencie powiększyła się o ponad 34 tys. osób. Jeszcze pięć lat temu było ich około 146,5 tys., natomiast w 2026 roku liczba ta osiągnęła poziom 183,9 tys.

Europejska czołówka krajów według liczby multimilionerów

W europejskiej czołówce znajdują się Niemcy, gdzie mieszka ponad 27,8 tys. multimilionerów. Czołową trójkę zamykają Francja (21,5 tys.) oraz Szwajcaria (17,6 tys.).

Polska zajęła 12. miejsce w rankingu. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza próg 30 mln dolarów. Co istotne, dynamika wzrostu w Polsce, według danych Euronews, jest bardzo szybka. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba ultrazamożnych Polaków wzrosła aż o 109 proc.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Polskabogactwomajątek
Powiązane
pieniądze, senior, banknoty
Mam 60 lat i 20 lat stażu pracy. Jaką emeryturę wypłaci mi ZUS? Oto kwota
seniorzy, senior, dokument, dokumenty, emeryt, emeryci
Specjalna emerytura dla urodzonych między 1949 a 1969 rokiem z ZUS. Jakie warunki trzeba spełnić?
senior, emerytura, emerytury, zasiłek, świadczenie
Prawie 2000 zł dla osób przed emeryturą. Dla kogo świadczenie z ZUS?
oprac. Łucja Orzeł
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUltrabogaci mnożą się błyskawicznie w Europie. Polska również na liście [RAPORT] »
Zobacz
|
Papierowy dowód rejestracyjny stojący na drewnianym stole obok kluczyka samochodowego – ilustracja do artykułu o cyfryzacji dokumentów komunikacyjnych
Koniec papierowego dowodu rejestracyjnego. Rząd podał dokładne daty
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Policja kontroluje kierowcę
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 8 na 10 to wynik pozytywny
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
matura
Medycyna bez matury z biologii? Na tych kierunkach liczą się inne przedmioty
Zimna Zośka 2026 w natarciu. Długa fala przymrozków zagrozi ogrodom
Zimna Zośka 2026 w natarciu. Długa fala przymrozków zagrozi ogrodom. Meteorolodzy: zimno nawet do 17 maja
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj