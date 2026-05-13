Przysłowie na 14 maja. „Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy”

Dominik KuligDziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
dzisiaj, 21:02
Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy - zimni ogrodnicy/ShutterStock
14 maja to dzień świętego Bonifacego i trzeci dzień tzw. zimnych ogrodników. W ludowym kalendarzu ten czas od dawna kojarzono z nagłym ochłodzeniem, deszczem, a nawet przymrozkami. Dlatego jedno z najpopularniejszych powiedzeń brzmi: „Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy”. Co oznacza to przysłowie?

Przysłowie na dziś: „Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy”

Na 14 maja najlepiej pasuje przysłowie:

„Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy”.

To powiedzenie odnosi się do trzech dni znanych jako zimni ogrodnicy. Przypadają one kolejno: 12 maja - Pankracy, 13 maja - Serwacy, 14 maja - Bonifacy. Dzień później, 15 maja, przychodzi jeszcze zimna Zośka, czyli święta Zofia.

Co oznacza to przysłowie?

Przysłowie ostrzega przed majowym ochłodzeniem. Słowa „źli na ogród chłopacy” oznaczają, że Pankracy, Serwacy i Bonifacy mogą „zaszkodzić” roślinom, jeśli w tych dniach pojawi się zimno.

W dosłownym sensie chodzi o przymrozki, chłodne noce, deszcz i wiatr. Taka pogoda może uszkodzić młode sadzonki, kwiaty, liście i zawiązki owoców.

W szerszym znaczeniu przysłowie przypomina, że majowe ciepło nie zawsze jest stabilne. Nawet jeśli przez kilka dni pogoda wygląda wiosennie, w połowie maja warto zachować ostrożność.

Dlaczego 14 maja jest ważny dla ogrodników?

14 maja to dzień świętego Bonifacego, ostatniego z trzech zimnych ogrodników. W polskiej tradycji ludowej dni od 12 do 15 maja uznawano za czas, w którym mogą wystąpić ostatnie wiosenne przymrozki.

Dlatego dawniej ogrodnicy i rolnicy uważnie obserwowali pogodę właśnie w tym okresie. Z wysadzaniem delikatnych roślin do gruntu często czekano do czasu, aż miną Pankracy, Serwacy, Bonifacy i zimna Zośka.

Czy zimni ogrodnicy sprawdzają się w tym roku?

W 2026 roku temat zimnych ogrodników znów pojawia się w prognozach pogody. Lokalne serwisy pogodowe informują, że w części regionów w okolicach 13 i 14 maja możliwe są przymrozki, a ogólnopolskie prognozy wskazują na okres opadów, burz i zmiennej aury.

Warto jednak pamiętać, że przysłowie nie jest prognozą pogody. To raczej ślad wieloletnich obserwacji. Przed pracami w ogrodzie najlepiej sprawdzić aktualną prognozę dla swojej miejscowości.

Co to oznacza dla działkowców i ogrodników?

Dzisiejsze przysłowie można potraktować bardzo praktycznie. 14 maja nadal warto uważać na rośliny wrażliwe na chłód, zwłaszcza:

  • pomidory,
  • ogórki,
  • paprykę,
  • cukinię,
  • dynię,
  • bazylię,
  • pelargonie i inne kwiaty balkonowe.

Jeśli prognozy zapowiadają niskie temperatury nocą, rośliny warto przykryć agrowłókniną, przenieść doniczki w osłonięte miejsce albo poczekać z sadzeniem jeszcze kilka dni.

Inne przysłowia o zimnych ogrodnikach

Na 14 maja można wykorzystać także inne powiedzenia:

  • „Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą”.
  • „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”.
  • „Pankracy, Serwacy, Bonifacy: źli na ogród chłopacy”.
  • „Pankracy, Serwacy i Bonifacy gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają”.

Wszystkie odnoszą się do tego samego zjawiska: majowego ochłodzenia, którego najbardziej obawiają się ogrodnicy, sadownicy i rolnicy.

Puenta na dziś

Przysłowie „Pankracy, Serwacy, Bonifacy - źli na ogród chłopacy” przypomina, że połowa maja to czas pogodowej ostrożności. Wiosna jest już w pełni, ale chłodne noce wciąż mogą zaskoczyć.

Dla ogrodników rada jest prosta: cieszyć się majem, ale z sadzeniem najdelikatniejszych roślin poczekać przynajmniej do zimnej Zośki.

Źródło dziennik.pl
Dominik Kulig
Dominik Kulig
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
