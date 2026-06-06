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Kolejna pielgrzymka Leona XIV. Pierwsza taka od 15 lat

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 11:17
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Pope Leo XIV visits Spain
Kolejna pielgrzymka papieża Leona XIV. Pierwsza taka od 15 lat/PAP/EPA
To już czwarta pielgrzymka papieża Leona XIV i pierwsza taka od 15 lat. Tym razem celem podróży apostolskiej jest Hiszpania. Na pokładzie samolotu lecącego z Rzymu do Madrytu, papież Leon XIV powiedział, że jest szczęśliwy i zadowolony. W rozmowie z prasą odniósł się do wielu tematów, w tym do wojen w Ukrainie i Libanie, a także do sprawy pedofilii w Kościele.

Czwarta pielgrzymka papieża Leona XIV

Papież Leon XIV odbywa swoją czwartą pielgrzymkę W ubiegłym roku udał się do Turcji i Libanu, w marcu pojechał do Księstwa Monako, a w kwietniu odwiedził cztery państwa afrykańskie: Algierię, Kamerun, Angolę i Gwineę Równikową.

Pozdrawiając dziennikarzy w samolocie, papież zaznaczył po hiszpańsku, że to pierwsza od dłuższego czasu papieska wizyta w Hiszpanii. Poprzednio kraj ten odwiedził Benedykt XVI w 2011 roku. Leon XIV dodał, że sam wcześniej odwiedził Hiszpanię wiele razy.

Papież Leon XIV: W imieniu Kościoła, szczerze proszę o przebaczenie
Papież Leon XIV: W imieniu Kościoła, szczerze proszę o przebaczenie

Leon XIV powiedział, że jego podróż apostolska będzie okazją, by "przyjąć entuzjazm, jaki wyrażają młodzi ludzie". Dodał, że przesłanie Kościoła jest dla wszystkich.

Leon XIV o pedofilii w Kościele

Podczas rozmów z dziennikarzami odniósł się do sprawy pedofilii w Kościele. Zaznaczył, że jako biskup w Peru bardzo pracował nad tym problemem i zapewnił, że będzie kontynuował tę pracę. Podkreślił, że spotka się w czasie wizyty w Hiszpanii z ofiarami nadużyć. Jak zaznaczył, "ta rana jest wciąż otwarta".

Leon XIV o sytuacji w Ukrainie

Leon XIV wyraził też zaniepokojenie sytuacją w Ukrainie; od 2022 roku trwa tam rozpętana przez Rosję wojna. Trzeba znaleźć rozwiązanie - apelował. W sprawie Libanu, na którego terytorium trwa konflikt zbrojny między Izraelem a proirańskim ugrupowaniem Hezbollah, papież powiedział, że jest w kontakcie z tamtejszymi przywódcami religijnymi, a sytuacja jest bardzo złożona.

Leon XIV idzie w ślady Jana Pawła II?

Leon XIV został też zapytany, czy będzie kibicował reprezentacji USA podczas piłkarskich mistrzostw świata. Odpowiedział twierdząco, zastrzegając, że nie wie, ile meczów będzie mógł obejrzeć.

Ta pielgrzymka Leona XIV to kontynuacja podróży jego poprzedników. Jan Paweł II odwiedził ten kraj pięć razy, a Benedykt XVI trzy. Jego ostatnia podróż apostolska miała miejsce w 2011 roku. Papież Franciszek przez 12 lat bycia głową Kościoła, nie zdecydował się na podróż do Hiszpanii.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: leon XIVpapieżhiszpaniapapież leon XIV
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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