Niepokojące doniesienia z Algierii. Zamach podczas wizyty papieża Leona XIV

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 13:28
[aktualizacja wczoraj, 13:35]
Papież Leon XIV/East News
Do podwójnego zamachu samobójczego doszło w poniedziałek w prowincji Blida na północy Algierii w czasie, gdy z bezprecedensową wizytą w kraju przebywa papież Leon XIV – poinformowała we wtorek agencja AFP, powołując się na źródła. Co więcej, pojawiły się również niepokojące doniesienia o trzecim zamachowcu.

Źródła agencji potwierdziły, powołując się na relacje świadków, że w poniedziałek nastąpiły "dwa incydenty zagrażające bezpieczeństwu, o charakterze terrorystycznym".

Podwójny zamach

Jak dodała AFP, dwóch zamachowców-samobójców wysadziło się w powietrze i zginęło.

Według źródła agencji mogło dojść także do trzeciego incydentu, którego jeszcze nie potwierdzono. Na razie nie podano informacji o liczbie ofiar.

Nagrania z Al-Bulajdy

AFP zweryfikowała we wtorek nagrania z Al-Bulajdy, głównego miasta prowincji Blida, przedstawiające dwa okaleczone ciała. Filmy zostały opublikowane kilka godzin po przybyciu do Algieru papieża Leona XIV, który odbywa historyczną wizytę w tym kraju.

Wizyta papieża Leona XIV w Algierii

W poniedziałek papież przebywał w stolicy Algierii, Algierze, oddalonym o około 40 km od Al-Bulajdy. We wtorek, w drugim dniu wizyty, Leon XIV przebywa w Annabie w północno-wschodniej części kraju.

Jak zauważyła AFP, o podwójnym zamachu początkowo poinformowała również Unia Afrykańska, ale następnie wycofała się z tej informacji, ponieważ wiadomość "opierała się na informacjach niepotwierdzonych przez oficjalne źródła".

Pierwsze zamachy od lat

Ostatni odnotowany zamach samobójczy w Algierii nastąpił w lutym 2020 r. i był wymierzony w bazę wojskową na południu kraju; zginął w nim algierski żołnierz, a do ataku przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie – przypomniała AFP.

Źródło PAP
Powiązane
Friedrich Merz i Wołodymyr Zełenski
Niemcy i Ukraina zacieśniają relacje. Podpisano ważne dokumenty
Rachel Reeves
Brytyjska ministra nie gryzła się w język. "Jestem zła na Amerykanów"
Donald Trump i papież Leon XIV
Niemcy pod wrażeniem papieża Leona XIV. "Nie dał się zastraszyć Trumpowi"
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
telewizja oglądanie telewizji para film serial wieczór relaks
Koniec abonamentu RTV. Od 2027 roku nowa opłata dla każdego
Putin
Rosja planuje ataki odwetowe na kraje bałtyckie. Najnowsze ustalenia ISW
