Niemcy i Ukraina zacieśniają relacje. Podpisano ważne dokumenty

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 13:20
Friedrich Merz i Wołodymyr Zełenski/East News
Niemcy podnoszą relacje z Ukrainą do poziomu partnerstwa strategicznego – powiedział we wtorek kanclerz Friedrich Merz, przyjmując w Berlinie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz czołowych ministrów ukraińskiego rządu. Przed konferencją ministrowie reprezentujący oba państwa podpisali dwa dokumenty.

Przyjaźń i więź między naszymi społeczeństwami są głębsze niż kiedykolwiek wcześniej. W związku z tym naturalnym krokiem jest dziś podniesienie naszych relacji dwustronnych do poziomu partnerstwa strategicznego – oświadczył Friedrich Merz na konferencji prasowej podczas niemiecko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych w Urzędzie Kanclerskim.

Zełenski: To bardzo symboliczne

Rurociąg Przyjaźń zostanie naprawiony do końca kwietnia – oświadczył we wtorek w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że ma nadzieję, iż po wyborach na Węgrzech relacje Kijowa z Budapesztem oparte będą na pragmatyzmie i wzajemnym szacunku.

Zełenski zauważył, że wybory parlamentarne na Węgrzech odbyły się 12 kwietnia, tj. w dniu, gdy w Ukrainie obchodzono Wielkanoc. Myślę, że to bardzo symboliczne – ocenił.

Ukraiński prezydent przebywa w Urzędzie Kanclerskim w Berlinie na międzyrządowych konsultacjach niemiecko-ukraińskich. Ze stolicy Niemiec jeszcze we wtorek uda się do Norwegii.

Podpisanie ważnych dokumentów

Przed konferencją ministrowie reprezentujący oba państwa podpisali dwa dokumenty. Pierwszy dotyczył współpracy między ministerstwami obrony w zakresie danych, drugi był wspólną deklaracją w sprawie wsparcia odbudowy ukraińskiego przemysłu.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
oprac. Piotr Kozłowski
