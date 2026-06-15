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Syn księżnej Mette-Marit przed sądem. Zapadł wyrok

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:19
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Borg Høiby
Borg Høiby/PAP Archiwalny
Informacji w sprawie tego wyroku wyczekiwał cały świat. Sąd w Oslo skazał w poniedziałek Mariusa Borga Hoeiby’ego, syna żony następcy tronu Norwegii, księżnej Mette-Marit, na cztery lata więzienia. Mężczyzna został uznany za winnego m.in. znęcania się nad byłą partnerką oraz zgwałcenia dwóch innych kobiet.

Hoeiby został uznany za winnego dwóch gwałtów, znęcania się nad byłą partnerką Norą Haukland, przemocy wobec jednej z innych skarżących kobiet, gróźb, uporczywego lub bezwzględnego zachowania oraz naruszeń prawa o ruchu drogowym.

Dwuletnie zakaz kontaktu i odszkodowanie

Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny dwuletni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania od Hoeiby’ego na rzecz czterech kobiet.

Sprawca uniewinniony od niektórych zarzutów

Hoeiby został uniewinniony od czterech punktów aktu oskarżenia, w tym dwóch zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych.

Nieobecność oskarżonego na sali rozpraw

Sąd ogłosił wyrok pod nieobecność oskarżonego. Nie pojawił się on na sali rozpraw z powodu choroby i wysłuchał orzeczenia zdalnie. Prokuratura domagała się dla Hoeiby’ego siedmiu lat i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: norwegiasądwyrokMette-Marit
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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