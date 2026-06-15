Syn księżnej Mette-Marit przed sądem. Zapadł wyrok

Hoeiby został uznany za winnego dwóch gwałtów, znęcania się nad byłą partnerką Norą Haukland, przemocy wobec jednej z innych skarżących kobiet, gróźb, uporczywego lub bezwzględnego zachowania oraz naruszeń prawa o ruchu drogowym.

Dwuletnie zakaz kontaktu i odszkodowanie

Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny dwuletni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania od Hoeiby’ego na rzecz czterech kobiet.

Sprawca uniewinniony od niektórych zarzutów

Hoeiby został uniewinniony od czterech punktów aktu oskarżenia, w tym dwóch zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych.

Nieobecność oskarżonego na sali rozpraw

Sąd ogłosił wyrok pod nieobecność oskarżonego. Nie pojawił się on na sali rozpraw z powodu choroby i wysłuchał orzeczenia zdalnie. Prokuratura domagała się dla Hoeiby’ego siedmiu lat i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności.