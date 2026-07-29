Wojna w PiS. Mocne oskarżenia Kaczyńskiego pod adresem Morawieckiego

Mateusz Morawiecki w kwietniu założył stowarzyszenie "Rozwój Plus". Mimo ultimatum postawionego w lipcu przez PiS były premier oraz jego stronnicy nie zdecydowali się na opuszczenie struktur tej frakcji. Termin ultimatum upłynął w ubiegły czwartek o północy. Kolejnego dnia Kaczyński ogłosił, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii.

Postępowanie dyscyplinarne w PiS

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym - w praktyce do stowarzyszenia "Rozwój plus" - albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by zakończyć procedurę statutową.

Nowy klub parlamentarny w Sejmie - uchodźcy z PiS

Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, a którzy uważają, że zostali wypchnięci z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć „40. posłów i senator” i że będzie to forum do działania stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS. Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 29, 2026

Jarosław Kaczyński o działaniach Mateusza Morawieckiego

Prezes PiS ocenił w środę na X, że "stało się to, co było do przewidzenia". "Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS" - napisał. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, rozłam w PiS, którego - jak stwierdził - dokonał Morawiecki, "nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie". Mimo to Kaczyński zapewnił, że członkowie jego partii zamierzają realizować swoją strategię i program. "Patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach" - dodał prezes PiS.