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Wojna w PiS. Mocne oskarżenia Kaczyńskiego pod adresem Morawieckiego

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:01
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Kaczyński, Morawiecki
Kaczyński ostro o Morawieckim/Agencja Gazeta
Mateusz Morawiecki ogłosił, że w parlamencie powstanie nowy klub poselski, do którego wejdą posłowie, należący do jego stowarzyszenia "Rozwój Plus". Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że do końca miał nadzieję na porozumienie. Podkreślił, że rozłam w PiS nastąpił w najgorszym dla Polski momencie.

Mateusz Morawiecki w kwietniu założył stowarzyszenie "Rozwój Plus". Mimo ultimatum postawionego w lipcu przez PiS były premier oraz jego stronnicy nie zdecydowali się na opuszczenie struktur tej frakcji. Termin ultimatum upłynął w ubiegły czwartek o północy. Kolejnego dnia Kaczyński ogłosił, że "około trzydziestu kilku posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w partii. 

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Postępowanie dyscyplinarne w PiS

We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym - w praktyce do stowarzyszenia "Rozwój plus" - albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by zakończyć procedurę statutową.

Rozłam w PiS to fakt. Morawiecki ogłosił utworzenie klubu i mówi o ataku na Tuska
Rozłam w PiS to fakt. Morawiecki ogłosił utworzenie klubu i mówi o ataku na Tuska

Nowy klub parlamentarny w Sejmie - uchodźcy z PiS

Mateusz Morawiecki ogłosił w środę, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem „Rozwój Plus”, a którzy uważają, że zostali wypchnięci z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć „40. posłów i senator” i że będzie to forum do działania stowarzyszenia „Rozwój Plus”.

Jarosław Kaczyński o działaniach Mateusza Morawieckiego

Prezes PiS ocenił w środę na X, że "stało się to, co było do przewidzenia". "Do końca podejmowałem próby porozumienia, niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS" - napisał. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, rozłam w PiS, którego - jak stwierdził - dokonał Morawiecki, "nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej Ojczyźnie". Mimo to Kaczyński zapewnił, że członkowie jego partii zamierzają realizować swoją strategię i program. "Patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach" - dodał prezes PiS.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiS
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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