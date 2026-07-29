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Nowe nazwisko i majątek w Soczi. Ukraińscy dziennikarze odnaleźli Wiktora Janukowycza

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
24 minut temu
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Wiktor Janukowycz
Niezwykłe ustalenia śledczych. Tak dziś żyje były prezydent Ukrainy/Shutterstock
Zniknął z ukraińskiej sceny politycznej w 2014 roku, jednak śledczy nie przestawali szukać informacji o jego dalszych losach. Z najnowszych ustaleń dziennikarzy ukraińskiego kanału Telebaczenia Toronto wynika, że były prezydent Ukrainy od lat prowadzi utajnione, ale niezwykle dostatnie życie na terenie Federacji Rosyjskiej.

Polityk uciekł do Rosji w 2014 roku, zaraz po wydarzeniach na Euromajdanie. Od tamtej pory ukraińskie sądy prowadziły przeciwko niemu postępowania bez jego udziału. W efekcie zapadły zaoczne wyroki skazujące go na wieloletnie więzienie, m.in. za zdradę stanu.

Majątek i ostentacyjny styl życia prezydenta wyszły na jaw w 2014 roku, gdy uczestnicy protestów weszli do jego podkijowskiej posiadłości w Międzygórzu. Na miejscu odkryto pełne złota i marmurów rezydencje, własny zwierzyniec, tereny do golfa, a także zabytkowe samochody. O skali tego przepychu najlepiej świadczy unikalny detal odnaleziony przez śledczych - dwukilogramowy odlew chleba ze szczerego złota, używany jako przycisk do papieru.

Fikcyjne nazwisko i rezydencja w Soczi

Według opublikowanego materiału śledczego polityk tuż po ucieczce z kraju posłużył się nowym kompletem dokumentów. Od momentu opuszczenia Ukrainy ma występować w oficjalnych rejestrach jako Oleg Nikołajewicz Leonow.

Zmiana tożsamości umożliwiła mu sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości oraz swobodne zarządzanie aktywami. Dziennikarze wskazują, że główną siedzibą byłego przywódcy stała się luksusowa rezydencja wchodząca w skład kompleksu Błagodat w Soczi.

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Majątek przepisany na bliskich

Śledztwo rzuca również światło na schemat ukrywania majątku zgromadzonego przez rodzinę. Posiadłości i środki finansowe zostały formalnie przepisane na najbliższe osoby. Na nazwisko partnerki Lubow Poleżaj zarejestrowano szereg nieruchomości, w tym liczne działki, domy oraz luksusowe apartamenty w Moskwie. Podobnie jak ojciec Aleksander Janukowycz (syn) posługuje się zmienionym nazwiskiem - Sokołow. Dysponuje on wielomilionowymi aktywami na kontach bankowych oraz pokaźnym portfelem nieruchomości.

Były prezydent przez lata skutecznie unikał uwagi mediów, zachowując przy tym luksusowy standard życia.

Źródło: Fakt

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Źródło dziennik.pl
Tematy: UkrainaRosjaWiktor Janukowycz
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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