Polityk uciekł do Rosji w 2014 roku, zaraz po wydarzeniach na Euromajdanie. Od tamtej pory ukraińskie sądy prowadziły przeciwko niemu postępowania bez jego udziału. W efekcie zapadły zaoczne wyroki skazujące go na wieloletnie więzienie, m.in. za zdradę stanu.

Majątek i ostentacyjny styl życia prezydenta wyszły na jaw w 2014 roku, gdy uczestnicy protestów weszli do jego podkijowskiej posiadłości w Międzygórzu. Na miejscu odkryto pełne złota i marmurów rezydencje, własny zwierzyniec, tereny do golfa, a także zabytkowe samochody. O skali tego przepychu najlepiej świadczy unikalny detal odnaleziony przez śledczych - dwukilogramowy odlew chleba ze szczerego złota, używany jako przycisk do papieru.

Fikcyjne nazwisko i rezydencja w Soczi

Według opublikowanego materiału śledczego polityk tuż po ucieczce z kraju posłużył się nowym kompletem dokumentów. Od momentu opuszczenia Ukrainy ma występować w oficjalnych rejestrach jako Oleg Nikołajewicz Leonow.

Zmiana tożsamości umożliwiła mu sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości oraz swobodne zarządzanie aktywami. Dziennikarze wskazują, że główną siedzibą byłego przywódcy stała się luksusowa rezydencja wchodząca w skład kompleksu Błagodat w Soczi.

Majątek przepisany na bliskich

Śledztwo rzuca również światło na schemat ukrywania majątku zgromadzonego przez rodzinę. Posiadłości i środki finansowe zostały formalnie przepisane na najbliższe osoby. Na nazwisko partnerki Lubow Poleżaj zarejestrowano szereg nieruchomości, w tym liczne działki, domy oraz luksusowe apartamenty w Moskwie. Podobnie jak ojciec Aleksander Janukowycz (syn) posługuje się zmienionym nazwiskiem - Sokołow. Dysponuje on wielomilionowymi aktywami na kontach bankowych oraz pokaźnym portfelem nieruchomości.

Były prezydent przez lata skutecznie unikał uwagi mediów, zachowując przy tym luksusowy standard życia.

Źródło: Fakt