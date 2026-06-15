Katastrofa lotnicza w Brazylii. Amerykański piosenkarz wśród ofiar

Do śmiertelnego wypadku doszło w rejonie Recreio dos Bandeirantes, w południowo-zachodniej części Rio de Janeiro.

Zderzenie dwóch helikopterów

Jak przekazała agencja AFP, powołując się na informacje brazylijskiej straży pożarnej, wskutek zderzenia dwóch helikopterów śmierć poniosło sześć osób. Po kolizji helikoptery runęły na parking salonu samochodowego, powodując pożar, który uszkodził co najmniej 20 pojazdów. Na razie nie ustalono, co było przyczyną wypadku.

Amerykański piosenkarz wśród ofiar

Portal CNN Brasil poinformował, że wśród ofiar śmiertelnych znalazł się amerykański piosenkarz Oliver Tree, który przyjechał do Brazylii w ramach trasy koncertowej "World's First World Tour".

Kim był Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell urodził się 29 czerwca 1993 r. w Santa Cruz, w Kalifornii. Był piosenkarzem, producentem muzycznym, reżyserem i performerem, tworzącym na styku popu, rocka, elektroniki i hip-hopu.

Przez dwa lata studiował biznes na Uniwersytecie w San Francisco. W 2017 r. jego utwór "When I'm Down" stał się viralem, dzięki czemu młody muzyk podpisał kontrakt z wytwórnią Atlantic Records.

W 2020 r. Tree wydał debiutancki album studyjny "Ugly Is Beautiful". Międzynarodową rozpoznawalność zapewniły mu utwory "Life Goes On" z 2021 r. oraz "Miss You" z 2022 r., które zdobyły kilkaset mln wyświetleń na YouTube.

W 2022 r. ukazał się drugi album artysty "Cowboy Tears", a w 2023 r. – „Alone in a Crowd”. W kwietniu 2026 r. Tree wydał album "Love You Madly Hate You Badly", który promował w ramach trasy "World's First World Tour".

Planowany koncert w Polsce

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na jego oficjalnej stronie, po Brazylii muzyk planował odwiedzić Europę. W lipcu miał wystąpić m.in. w Lizbonie, Barcelonie, Mediolanie i Wiedniu, a we wrześniu – w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Kopenhadze i w warszawskiej Progresji.

W poprzednich latach Tree można było usłyszeć podczas festiwali muzycznych takich jak Coachella, Lollapalooza i Outside Lands Music and Arts Festival. Jego występy łączyły w sobie muzykę, skecze i performance.