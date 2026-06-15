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Makabryczne odkrycie zakopanych płodów. Lekarce grozi nie tylko więzienie

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 14:00
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Sprawa zakopanych ludzkich szczątków w Lutoryżu
Sprawa zakopanych ludzkich szczątków w Lutoryżu/AGENCJA SE/East News
Ta sprawa zbulwersowała opinię publiczną. Teraz pojawiły się nowe informacje. "Patomorfolożce Magdalenie H., podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych w Lutoryżu, grozi dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza" - powiedział rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec kobiety. Lekarka usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu, które nie było do tego przeznaczone. Za te czyny grozi jej do 12 lat więzienia.

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Nie tylko śledztwo policji

Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział PAP, że ze względu na to, że czyny opisane w mediach dotyczą wykonywania zawodu lekarza, równolegle do postępowania w prokuraturze toczy się postępowanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Magdalena H. jest członkinią Rzeszowskiej Izby Lekarskiej – tam będzie prowadzone właściwe postępowanie dyscyplinarne. "Katalog kar za tego typu czyny jest szeroki – od symbolicznego upomnienia aż po bezpowrotne pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Z uwagi na kaliber zarzutów, sprawa będzie ściśle konsultowana z prokuraturą" - powiedział rzecznik. W przypadku takich czynów również sąd powszechny może orzec zakaz wykonywania zawodu. Jeśli do tego dojdzie, postępowanie przed sądem lekarskim zostaje zawieszone. "Najwyższą możliwą karą w tym przypadku pozostaje dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza" - wyjaśnił Kosikowski.

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Szczątki ludzkich płodów zakopanych na działce

W miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem podczas wykonywania prac ziemnych na działce ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki ludzkich płodów. Jak ustaliła policja, miały być one zakopywane w czasie, gdy Magdalena H. mieszkała jeszcze w Lutoryżu. Cały czas trwają badania, które mają ustalić, jak długo zakopane płody znajdowały się na posesji. Poza szczątkami znaleziono również spore ilości odpadów medycznych, w tym głównie bloczków parafinowych i szkiełek mikroskopowych.

Kilka wersji wydarzeń

Prokurator Krzysztof Ciechanowski powiedział w weekend, że analizowanych jest kilka wersji wydarzeń. Jak zaznaczył, obecnie nie ma żadnych dowodów, że kobieta dokonywała nielegalnych aborcji. Magdalena H. nie była wcześniej karana.

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Źródło PAP
Tematy: śledztwozwłokimartwe płody
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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