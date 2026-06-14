Joanna Szczepkowska to aktorka, którą widzowie kojarzą z takich filmów jak "Jezioro Bodeńskie", "Cudzodziemka", "Matka Królów" czy "Kronika wypadków miłosnych". Z jej ust padły również słynne słowa o upadku komunizmu.

To właśnie Joanna Szczepkowska 28 października 1989 w głównym sobotnim wydaniu Dziennika Telewizyjnego, w rozmowie z prezenterką Ireną Jagielską, ogłosiła: "Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm".

Joanna Szczepkowska nazywa Nawrockiego "rezydentem"

Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W postach, które zamieszcza często krytykuje decyzje i wypowiedzi Karola Nawrockiego. Joanna Szczepkowska nie nazywa go prezydentem, ale "rezydentem".

Joanna Szczepkowska pisze o prezydencie, wspomina o Ziobrze

W najnowszym wpisie odniosła się do jego podróży do USA. Karol Nawrocki wybiera się tam na galę mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, organizowaną w Białym Domu dla uczczenia 250. rocznicy powstania USA. Tego dnia Donald Trump obchodzi tego dnia również 80. urodziny.

Przy okazji, w swoim wpisie, Joanna Szczepkowska wspomniała również o Zbigniewie Ziobro, który przebywa obecnie w USA. To tam wyjechał i ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Dla mnie dzisiaj jednym ze schodów takiego planu, jest odpowiedź Przydacza na pytanie dziennikarza , czy Nawrocki zagadnie w USA o to, żeby Z. Ziobro nie mógł się tam ukrywać , odpowiedział tak: "Mam wrażenie, że koalicja rządząca jest tak nieudolna, że ona zajmuje się tylko prześladowaniem opozycji, a i tak tego nie potrafi robić". Dzisiaj przychodzi z płaczem do prezydenta: "panie prezydencie, pomóż nam prześladować opozycję". No nie, prezydent nie będzie pomagał prześladować opozycji” - pisze Joanna Szczepkowska.

"Ofiara rządowych prześladowań"

Jawnie i oficjalnie ze strony prezydenckiego pałacu Ziobro został określony jako ofiara rządowych prześladowań. Taką walizeczkę wiadomości bierze ze sobą rezydent, lecąc do USA oglądać mieszane sztuki walki. CBOS zrobił ankietę, czy Polska powinna się domagać od USA wydalenia Ziobry. 61 % badanych było "za". Najwięcej wśród młodzieży - czytamy we wpisie aktorki.

Czy młodzież już wie, że Nawrocki nie tylko nie będzie się domagał, ale jeszcze ewentualnie podziękuje za ochronę biednego prześladowanego? - pyta na koniec Joanna Szczepkowska.