Karol Nawrocki poleciał do USA

Karol Nawrocki wybrał się w podróż do Stanów Zjednoczonych. Został zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa. Przed oficjalnymi uroczystościami, wybrał się na mszę świętą w parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe w Silver Spring.

O co dziennikarz zapytał Karola Nawrockiego?

Na miejscu obecni byli polscy dziennikarze. Karol Nawrocki spotkał się z nimi. Atmosfera była dosyć napięta. Gdy jeden z nich próbował zadać prezydentowi pytanie, w odpowiedzi usłyszał pouczenie. Pytanie zadane przez dziennikarza dotyczyło amerykańskich wojsk w Polsce. Nawrocki nie odpowiedział wprost.

Prezydent do dziennikarza: "Idź się modlić"

Idź się modlić, nie krzyczcie, drodzy państwo. Kościół, modlitwa, wchodzimy, panie redaktorze - powiedział prezydent. Po mszy Karol Nawrocki wrócił do dziennikarzy. Wtedy odpowiedział na zadane mu wcześniej pytanie.

Nasz cel strategiczny jest taki: im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem - stwierdził. Zaznaczył, że pamięta o sprawach ważnych w kontekście Polski.

Karol Nawrocki o relacji z Donaldem Trumpem

Każde nasze spotkanie, a było ich już wiele, włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski - oznajmił prezydent. Nie szczędził ciepłych słów na temat relacji z Donaldem Trumpem.

Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO. Więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać - powiedział Nawrocki.