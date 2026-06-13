Jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Trzaskowski zabrał głos

Ulicami Warszawy przeszła w sobotę jubileuszowa Parada Równości. Uczestnicy zgromadzili się pod hasłem "25 lat dumy i buntu", aby zamanifestować poparcie dla praw społeczności LGBTQ+, ich rodzin oraz sojuszników. Marsz rozpoczął się w Miasteczku Równości przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie organizatorzy przygotowali stoiska organizacji wspierających prawa człowieka, zdrowie psychiczne i kulturę.

Po godzinie 14:00 uczestnicy wyruszyli w trasę prowadzącą przez centrum miasta, m.in. przez Krakowskie Przedmieście, Miodową i Plac Bankowy. Barwny korowód przy dźwiękach muzyki z platform powrócił później w okolice Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbyły się występy artystyczne.

Prezydent Trzaskowski i politycy wspierają Paradę Równości

Paradę otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił on, że wydarzenie na stałe wpisało się w historię i klimat stolicy. Parada jest dokładnie taka sama jak Warszawa – otwarta, tolerancyjna i różnorodna – zaznaczył prezydent.

Wsparcie dla uczestników wyrazili także przedstawiciele dyplomatyczni. Patronat nad wydarzeniem objęły Komisja Europejska oraz ambasady Niemiec i Meksyku. Ambasador Niemiec, Miguel Berger, przypomniał o 10. rocznicy wprowadzenia małżeństw jednopłciowych w jego kraju i wyraził nadzieję na podobne zmiany w innych państwach.

Kotula przypomina o ustawie o statusie osoby najbliższej

Politycy Lewicy wykorzystali okazję, aby przypomnieć o trwających pracach legislacyjnych. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości, zapowiedziała szybkie procedowanie ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli o związkach partnerskich, w Senacie. Przedstawiciele rządu podkreślili determinację w dążeniu do wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej.

Uczestnicy marszu przedstawili szereg postulatów, wśród których znajdują się:

wprowadzenie prawa do małżeństw i związków partnerskich,

możliwość adopcji dzieci bez względu na orientację seksualną,

uproszczenie procedur uzgodnienia płci dla osób transpłciowych,

skuteczna ochrona przed mową nienawiści.

Historia Parady Równości

Parada Równości w Warszawie ma długą historię. Organizatorzy rozpoczęli swoje działania w 2001 roku. Początkowo manifestacja gromadziła nieliczną grupę osób, lecz z biegiem lat przekształciła się w jedno z największych wydarzeń społecznych w Polsce, przyciągające kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

Czerwiec, nazywany Miesiącem Dumy (Pride Month), stanowi czas intensywnej edukacji i celebrowania różnorodności. Choć na trasie marszu pojawiła się nieliczna grupa przeciwników, organizatorzy oraz uczestnicy zgodnie podkreślali, że ich głównym celem pozostaje walka o szacunek, tolerancję i wolność dla każdego człowieka.