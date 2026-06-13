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Jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Trzaskowski zabrał głos

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 19:14
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Parada Równości
Parada Równości w Warszawie/PAP
Jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy, świętując 25 lat walki o prawa osób LGBTQ+. W wydarzeniu pod hasłem "25 lat dumy i buntu" wzięły udział tysiące osób, które domagają się m.in. równości małżeńskiej, związków partnerskich i ochrony przed dyskryminacją. W paradzie uczestniczyli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele rządu, którzy zapowiedzieli dalsze prace nad ustawą o związkach partnerskich.

Ulicami Warszawy przeszła w sobotę jubileuszowa Parada Równości. Uczestnicy zgromadzili się pod hasłem "25 lat dumy i buntu", aby zamanifestować poparcie dla praw społeczności LGBTQ+, ich rodzin oraz sojuszników. Marsz rozpoczął się w Miasteczku Równości przy ul. Świętokrzyskiej, gdzie organizatorzy przygotowali stoiska organizacji wspierających prawa człowieka, zdrowie psychiczne i kulturę.

Po godzinie 14:00 uczestnicy wyruszyli w trasę prowadzącą przez centrum miasta, m.in. przez Krakowskie Przedmieście, Miodową i Plac Bankowy. Barwny korowód przy dźwiękach muzyki z platform powrócił później w okolice Pałacu Kultury i Nauki, gdzie odbyły się występy artystyczne.

Prezydent Trzaskowski i politycy wspierają Paradę Równości

Paradę otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił on, że wydarzenie na stałe wpisało się w historię i klimat stolicy. Parada jest dokładnie taka sama jak Warszawa – otwarta, tolerancyjna i różnorodna – zaznaczył prezydent.

Wsparcie dla uczestników wyrazili także przedstawiciele dyplomatyczni. Patronat nad wydarzeniem objęły Komisja Europejska oraz ambasady Niemiec i Meksyku. Ambasador Niemiec, Miguel Berger, przypomniał o 10. rocznicy wprowadzenia małżeństw jednopłciowych w jego kraju i wyraził nadzieję na podobne zmiany w innych państwach.

Kotula przypomina o ustawie o statusie osoby najbliższej

Politycy Lewicy wykorzystali okazję, aby przypomnieć o trwających pracach legislacyjnych. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości, zapowiedziała szybkie procedowanie ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli o związkach partnerskich, w Senacie. Przedstawiciele rządu podkreślili determinację w dążeniu do wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej.

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Uczestnicy marszu przedstawili szereg postulatów, wśród których znajdują się:

  • wprowadzenie prawa do małżeństw i związków partnerskich,
  • możliwość adopcji dzieci bez względu na orientację seksualną,
  • uproszczenie procedur uzgodnienia płci dla osób transpłciowych,
  • skuteczna ochrona przed mową nienawiści.

Historia Parady Równości

Parada Równości w Warszawie ma długą historię. Organizatorzy rozpoczęli swoje działania w 2001 roku. Początkowo manifestacja gromadziła nieliczną grupę osób, lecz z biegiem lat przekształciła się w jedno z największych wydarzeń społecznych w Polsce, przyciągające kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

Czerwiec, nazywany Miesiącem Dumy (Pride Month), stanowi czas intensywnej edukacji i celebrowania różnorodności. Choć na trasie marszu pojawiła się nieliczna grupa przeciwników, organizatorzy oraz uczestnicy zgodnie podkreślali, że ich głównym celem pozostaje walka o szacunek, tolerancję i wolność dla każdego człowieka.

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Źródło PAP
Tematy: WarszawaZwiązki partnerskieRafał TrzaskowskiParada Równości
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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