Trump ma powód do zadowolenia. To zwycięstwo ucieszyło prezydenta USA

Nawrocki gościem Trumpa

Gala UFC Freedom 250 w Białym Domu wzbudziła spore zainteresowanie. Na imprezie nie zabrakło biznesmenów, osób ze świata rozrywki i polityki.

Jednym z gości był Karol Nawrocki. Prezydent Polski przyleciał do USA na zaproszenie Trumpa i w trakcie gali odbył, krótką rozmowę w cztery oczy z przywódcą Stanów Zjednoczonych.

Ulubieniec Trumpa był w opałach

Punktem kulminacyjnym imprezy zorganizowanej w Białym Domu była walka wieczoru, w której stawką był mistrzowski pas federacji UFC w wadze lekkiej. Zmierzyli się w niej Gaethje i Topuria.

Amerykanin, któremu kibicował Trump w pierwszych dwóch rundach miał sporo kłopotów. Niepokonany do tej pory Gruzin miał w nich przewagę. W trzeciej odsłownie jednak nastąpił zwrot.

Uścisk dłoni prezydenta i 825 tysięcy dolarów

Gaethje dobrał się do skóry przeciwnikowi i całkowicie go zdominował. Topuria cudem dotrwał do końca czwartej rundy, ale do piątej już nie wyszedł. Jego trenerzy "rzucili ręcznik".

💢 ESTE COMBATE PASARÁ A LA HISTORIA 💢



🏆 NUEVO CAMPEÓN 🏆



Después de un brutal combate, 🇺🇸 @Justin_Gaethje se lleva la mejor victoria de su vida en la Casa Blanca #UFCWhiteHouse | Estamos en vivo por @PPlusDeportes | Presentado por @cryptocom @RamTrucks pic.twitter.com/WBuOtG0C8v — UFC Español (@UFCEspanol) June 15, 2026

Ulubieniec Trumpa po walce w nagrodę nie tylko mógł uścisnąć dłoń prezydenta USA, ale zgarnął też sporą premię. Łącznie otrzymał 825 tysięcy dolarów.