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Trump ma powód do zadowolenia. To zwycięstwo ucieszyło prezydenta USA

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 10:21
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Trump ma powód do zadowolenia. To zwycięstwo ucieszyło prezydenta USA
Trump ma powód do zadowolenia. To zwycięstwo ucieszyło prezydenta USA/PAP/EPA
Donald Trump w niedzielę świętował swoje 80. urodziny. Z tej okazji w Białym Domu zorganizowano galę UFC. Prezydent USA po jej zakończeniu miał powód do zadowolenia. W walce wieczoru jego ulubieniec i rodak, Justin Gaethje wygrał z z niepokonanym dotąd Gruzinem Ilią Topurią.

Nawrocki gościem Trumpa

Gala UFC Freedom 250 w Białym Domu wzbudziła spore zainteresowanie. Na imprezie nie zabrakło biznesmenów, osób ze świata rozrywki i polityki.

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Jednym z gości był Karol Nawrocki. Prezydent Polski przyleciał do USA na zaproszenie Trumpa i w trakcie gali odbył, krótką rozmowę w cztery oczy z przywódcą Stanów Zjednoczonych.

Ulubieniec Trumpa był w opałach

Punktem kulminacyjnym imprezy zorganizowanej w Białym Domu była walka wieczoru, w której stawką był mistrzowski pas federacji UFC w wadze lekkiej. Zmierzyli się w niej Gaethje i Topuria.

Amerykanin, któremu kibicował Trump w pierwszych dwóch rundach miał sporo kłopotów. Niepokonany do tej pory Gruzin miał w nich przewagę. W trzeciej odsłownie jednak nastąpił zwrot.

Uścisk dłoni prezydenta i 825 tysięcy dolarów

Gaethje dobrał się do skóry przeciwnikowi i całkowicie go zdominował. Topuria cudem dotrwał do końca czwartej rundy, ale do piątej już nie wyszedł. Jego trenerzy "rzucili ręcznik".

Ulubieniec Trumpa po walce w nagrodę nie tylko mógł uścisnąć dłoń prezydenta USA, ale zgarnął też sporą premię. Łącznie otrzymał 825 tysięcy dolarów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TrumpTrumpprezydent USAMMA
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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