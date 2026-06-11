Trump grozi zmasowanym atakiem na wyspę Chark. "Przejmiemy ropę"

„Stany Zjednoczone uderzą w Iran (którego marynarka wojenna, siły powietrzne, systemy radarowe, przeciwlotnicze i wszelkie inne elementy obrony, wraz z większością potencjału ofensywnego, zostały całkowicie zniszczone!) BARDZO MOCNO DZIŚ WIECZOREM. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Chark oraz inne punkty infrastruktury naftowej i przejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu - podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, co świetnie się sprawdza zarówno dla Wenezueli, jak i dla Stanów Zjednoczonych Ameryki” - napisał Trump na platformie Truth Social.

Kluczowa, irańska wyspa Chark

O silnym uderzeniu na cele w Iranie oraz możliwości zajęcia wyspy Trump mówił także w rozmowie ze stacją Fox News, choć zaznaczył, że USA cały czas prowadzą rozmowy z Iranem. Tuż przed zawarciem zawieszenia broni w wojnie między USA a Iranem, które weszło w życie 8 kwietna, amerykańskie siły dokonały ataku na wyspę Chark. Wcześniej media informowały, że Trump rozważa jej zajęcie, co miałoby zmusić władze w Teheranie do ustępstw. Chark, wyspa o rozmiarach około 8 km na 5 km, oddalona od irańskiego wybrzeża o około 25 km, to najważniejszy węzeł eksportowy Iranu, przez który przechodzi 90 proc. irańskiej ropy naftowej. Większość irańskiej linii brzegowej jest tak płytka, że nie mogą tam dotrzeć supertankowce, dlatego Irańczycy przepompowują niemal całą swoją produkcję ropy naftowej podwodnymi rurociągami na Chark.

Koniec z zawieszeniem broni

Dwumiesięczne zawieszenie broni między USA i Iranem załamało się w weekend, gdy według doniesień Amerykanów Iran zestrzelił amerykański helikopter wojskowy, wywołując wymianę ataków odwetowych. Komentarze Trumpa grożą dalszą eskalacją, a zajęcie wyspy Chark prawdopodobnie wymagałoby użycia amerykańskich sił lądowych, co naraziłoby żołnierzy na niebezpieczeństwo i stanowiłoby polityczne wyzwanie dla prezydenta, ponieważ wojna staje się coraz bardziej niepopularna w USA. Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec rosną o 0,61 proc. do 90,65 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,33 proc. do 93,40 USD/b