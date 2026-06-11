Trump nie pojawi się na otwarciu mundialu w USA. Rubio szefem delegacji

Rubio na meczu spotka się z prezydentem Paragwaju

Jak podał resort dyplomacji, w skład delegacji wejdą również szef resortu transportu Sean Duffy oraz minister bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin. Przy okazji meczu Rubio spotka się z prezydentem Paragwaju Santiago Peną. Rozmowy mają dotyczyć partnerstwa strategicznego obu krajów w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego, handlu i inwestycji oraz nowych technologii.

Mundial przełomowym momentem dla administracji Trumpa

Departament Stanu określił Mundial 2026 jako "przełomowy moment dla administracji Trumpa", podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować "amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności".

Mający kubańskie korzenie Rubio słynie z zamiłowania do sportu, lecz jego ulubioną dyscypliną jest futbol amerykański.