F-35 nad Polską. Znamy trasę i godziny przelotu "Husarzy"

W piątek, 12 czerwca 2026 r., polscy piloci zaprezentują mieszkańcom trzech miast swoje nowe maszyny. Wydarzenie "Powitanie z Polską" uświetni obecność F-35A w naszej armii. Oto orientacyjny harmonogram przelotów:

Gdańsk: ok. 09:45 – przelot nad Westerplatte.

– przelot nad Westerplatte. Warszawa: ok. 10:10 – przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.

– przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Kraków: ok. 10:35 – przelot nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Przelot F-35 nad Polską / MON

Podane godziny mają charakter orientacyjny. Warunki atmosferyczne lub względy operacyjne mogą wymusić zmiany w harmonogramie. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie publikować aktualne informacje na swojej stronie internetowej.

Nowe maszyny w Siłach Powietrznych

Polska armia intensywnie wdraża samoloty F-35 do służby. Pierwsze trzy maszyny dotarły do kraju w maju 2026 r. i stacjonują w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. To miejsce ma szczególną symbolikę – to tutaj swoją historię w polskim lotnictwie rozpoczynały samoloty F-16.

Polska zakupiła nowoczesne myśliwce, wchodząc do elitarnego grona zaledwie 20 państw na świecie, które dysponują tą technologią. Nasz kraj jest pierwszym państwem na wschodniej flance NATO, które podjęło ten krok.

32 samoloty do 2030 roku

F-35 to nie tylko myśliwiec. Eksperci określają tę maszynę jako zaawansowaną platformę, która zbiera, analizuje i błyskawicznie przekazuje informacje. Dzięki temu rozwiązaniu skuteczność działania całych Sił Zbrojnych RP wzrośnie.

Plan rozwoju programu zakłada, że do 2030 roku w Polsce będzie stacjonować 32 samoloty tego typu. Droga do tego momentu rozpoczęła się w grudniu 2024 r., kiedy pierwszy wyprodukowany dla Polski F-35 wzbił się w powietrze, a w maju 2025 r. pierwsi polscy piloci ukończyli szkolenie. Do dzisiaj na całym świecie wyprodukowano już ponad 1300 tych maszyn, a teraz polscy "Husarze" oficjalnie dołączają do tego grona.