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Spektakularne widowisko w Barcelonie. Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 11:28
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Sagrada Familia
Sagrada Familia/PAP/EPA
Barcelona świętowała historyczny moment. Papież Leon XIV odprawił uroczystą mszę w Bazylice Sagrada Familia i zainaugurował Wieżę Jezusa Chrystusa, czyniąc tę świątynię najwyższym kościołem na świecie. Wydarzenie zgromadziło 120 tysięcy osób w setną rocznicę śmierci wybitnego architekta Antoniego Gaudiego.

W środowy wieczór 120 tysięcy osób zgromadziło się wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Tłumy mieszkańców i turystów obserwowały kulminacyjne wydarzenie wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii. Papież odprawił mszę w świątyni, której budowa trwa już 144 lata.

Uroczystości zwieńczyło niezwykłe widowisko. Gdy papież pobłogosławił nową wieżę, światła rozbłysły na fasadzie świątyni, a niebo nad Barceloną rozświetliły fajerwerki. Ceremonia wywołała zachwyt wszystkich zgromadzonych wokół bazyliki oraz na ulicach prowadzących do tego niezwykłego obiektu.

Nowy rekord bazyliki

Najważniejszym punktem wizyty stała się inauguracja Wieży Jezusa Chrystusa. Konstrukcja mierzy 172,5 metra wysokości i dzięki niej Sagrada Familia zyskała miano najwyższego kościoła na świecie. Na szczycie wieży znajduje się krzyż wykonany ze szkła oraz białej szkliwionej ceramiki, o rozpiętości ramion około 13 metrów.

Sagrada Familia
Sagrada Familia/MARTA PEREZ
Sagrada Familia
Sagrada Familia/CIRO FUSCO

Co ciekawe, Antoni Gaudi zaplanował taką wysokość konstrukcji celowo. Projektant chciał, aby wieża była o pół metra niższa od szczytu pobliskiej góry Montjuic. Gaudi uważał bowiem, że dzieło człowieka nie powinno przewyższać dzieła Boga.

Hołd dla "Bożego Architekta"

Wizyta papieża w Barcelonie zbiegła się z setną rocznicą śmierci Antoniego Gaudiego. Papież oddał cześć autorowi projektu przy jego grobie. W Watykanie toczy się obecnie proces beatyfikacyjny Gaudiego, którego nazywamy "Bożym architektem".

W uroczystościach wzięli udział najważniejsi przedstawiciele państwa: król Hiszpanii Filip VI, królowa Letycja oraz premier Pedro Sanchez. Papież w swojej homilii podkreślił rolę świątyni jako znaku jedności i zgody dla całej Hiszpanii, a w szczególności dla Katalonii.

Papież Leon XIV (w środku), król Hiszpanii Filipa VI (drugi od lewej) oraz królowa Hiszpanii Letizię (po lewej) podczas uroczystości otwarcia wieży Jezusa Chrystusa w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie
Papież Leon XIV, król Hiszpanii Filipa VI oraz królowa Hiszpanii Letizię w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie/VATICAN MEDIA HANDOUT
Papież Leon XIV zaproszony do Polski. To wiadomo o terminie wizyty
Papież Leon XIV zaproszony do Polski. To wiadomo o terminie wizyty

Papieskie przesłanie

W homilii papież zwrócił uwagę na znaczenie wiary w architekturze. Nazwał Gaudiego "architektem płonącym wiarą" i zaznaczył, że sztuka oraz piękno stanowią doskonałe kanały ewangelizacji.

Ten kościół to jedna budowla złożona z wielu kamieni, dom, który przez lata nieustannie wzrasta według tego samego projektu - powiedział Leon XIV. Papież przypomniał również, że bazylikę konsekrował papież Benedykt XVI w 2010 roku. Dodał, że niedoskonałość budowli nie jest brakiem, ale świadectwem pragnienia i obietnicy, którą wierni konsekwentnie wypełniają.

Kierunek Wyspy Kanaryjskie

W czwartek rano papież Leon XIV skończył wizytę w Barcelonie i wyruszył w dalszą podróż. Jako pierwszy papież w historii udał się na Wyspy Kanaryjskie. Podczas tej części wizyty papież zamierza zapoznać się z sytuacją migrantów przybywających na Gran Canarię i Teneryfę.

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Źródło PAP
Tematy: Barcelonapapież leon XIVSagrada Familia
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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