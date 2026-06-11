Spektakularne widowisko w Barcelonie. Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie

W środowy wieczór 120 tysięcy osób zgromadziło się wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Tłumy mieszkańców i turystów obserwowały kulminacyjne wydarzenie wizyty papieża Leona XIV w Hiszpanii. Papież odprawił mszę w świątyni, której budowa trwa już 144 lata.

Uroczystości zwieńczyło niezwykłe widowisko. Gdy papież pobłogosławił nową wieżę, światła rozbłysły na fasadzie świątyni, a niebo nad Barceloną rozświetliły fajerwerki. Ceremonia wywołała zachwyt wszystkich zgromadzonych wokół bazyliki oraz na ulicach prowadzących do tego niezwykłego obiektu.

Barcelona, you win. Sagrada Família. Just incredible.



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Nowy rekord bazyliki

Najważniejszym punktem wizyty stała się inauguracja Wieży Jezusa Chrystusa. Konstrukcja mierzy 172,5 metra wysokości i dzięki niej Sagrada Familia zyskała miano najwyższego kościoła na świecie. Na szczycie wieży znajduje się krzyż wykonany ze szkła oraz białej szkliwionej ceramiki, o rozpiętości ramion około 13 metrów.

Sagrada Familia / MARTA PEREZ

Sagrada Familia / CIRO FUSCO

Co ciekawe, Antoni Gaudi zaplanował taką wysokość konstrukcji celowo. Projektant chciał, aby wieża była o pół metra niższa od szczytu pobliskiej góry Montjuic. Gaudi uważał bowiem, że dzieło człowieka nie powinno przewyższać dzieła Boga.

Hołd dla "Bożego Architekta"

Wizyta papieża w Barcelonie zbiegła się z setną rocznicą śmierci Antoniego Gaudiego. Papież oddał cześć autorowi projektu przy jego grobie. W Watykanie toczy się obecnie proces beatyfikacyjny Gaudiego, którego nazywamy "Bożym architektem".

W uroczystościach wzięli udział najważniejsi przedstawiciele państwa: król Hiszpanii Filip VI, królowa Letycja oraz premier Pedro Sanchez. Papież w swojej homilii podkreślił rolę świątyni jako znaku jedności i zgody dla całej Hiszpanii, a w szczególności dla Katalonii.

Papież Leon XIV, król Hiszpanii Filipa VI oraz królowa Hiszpanii Letizię w bazylice Sagrada Familia w Barcelonie / VATICAN MEDIA HANDOUT

Papieskie przesłanie

W homilii papież zwrócił uwagę na znaczenie wiary w architekturze. Nazwał Gaudiego "architektem płonącym wiarą" i zaznaczył, że sztuka oraz piękno stanowią doskonałe kanały ewangelizacji.

Ten kościół to jedna budowla złożona z wielu kamieni, dom, który przez lata nieustannie wzrasta według tego samego projektu - powiedział Leon XIV. Papież przypomniał również, że bazylikę konsekrował papież Benedykt XVI w 2010 roku. Dodał, że niedoskonałość budowli nie jest brakiem, ale świadectwem pragnienia i obietnicy, którą wierni konsekwentnie wypełniają.

Kierunek Wyspy Kanaryjskie

W czwartek rano papież Leon XIV skończył wizytę w Barcelonie i wyruszył w dalszą podróż. Jako pierwszy papież w historii udał się na Wyspy Kanaryjskie. Podczas tej części wizyty papież zamierza zapoznać się z sytuacją migrantów przybywających na Gran Canarię i Teneryfę.