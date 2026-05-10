Papież Leon XIV zaproszony do Polski. To wiadomo o terminie wizyty

Beata Zatońska
dzisiaj, 12:24
Kiedy Leon XIV przyjedzie do Polski
Premier Donald Tusk po spotkaniu z Leonem XIV powiedział dziennikarzom, że zaprosił papieża do Polski. To kolejne zaproszenie Ojca Świętego do Polski, wcześniej takie zaproszenie wystosowali biskupi oraz prezydenci RP. Czy papież przyjedzie na 150. rocznicę objawień gietrzwałdzkich w 2027 roku? A może będzie to dopiero 2028 r.?

Papież jedzie niebawem do Hiszpanii i Francji. Wiadomo, że z powodów politycznych nie pojedzie do USA, choć niebawem odbędzie się tam jubileusz 250-lecia Deklaracji Niepodległości USA brzmi za Wielką Wodą niemal jak okrągła rocznica chrztu Polski.

Kolejne zaproszenie papieża do Polski

List z zaproszeniem do Polski wręczył Ojcu Świętemu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda podczas audiencji w Pałacu Apostolskim 11 grudnia 2025 r. Nawiązał tym samym do wcześniejszych zaproszeń, które złożyli na ręce papieża prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki, a także polscy biskupi.

Premier Tusk wskazuje możliwą datę wizyty papieża w Polsce

"Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia. Ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy na spotkanie w Polsce, niezależnie od tego, co się będzie działo" - powiedział dziennikarzom Donald Tusk. Premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku, bowiem w przyszłym roku odbywają się w Polsce wybory, a Stolica Apostolska już wcześniej dawała do zrozumienia, że w roku wyborczym taka wizyta nie mogłaby się odbyć. Kodeks pracy

Tego obawia się Watykan

Papież najpewniej nie przyjedzie do Polski przed wyborami w 2027 r., bo Watykan obawia się instrumentalizacji takiej wizyty i wykorzystania osoby Leona XIV w doraźnych rozgrywkach politycznych i swoistym »konkursie«, kto jest bardziej katolicki (być może nawet bardziej papieski od samego papieża)" - napisał dla Wirtualnej Polski ks. Kazimierz Sowa.

Beata Zatońska
Beata Zatońska
Papież Leon XIV zaproszony do Polski. To wiadomo o terminie wizyty
