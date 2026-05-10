Dziennik Gazeta Prawana logo

Kaczyński w miesięcznicę smoleńską: ludzie nie chcą wierzyć w bolesną prawdę o zamachu

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 11:02
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński powtarza słowa o "zamachu smoleńskim"/PAP
"Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce" - powiedział w niedzielę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

W niedzielę po godz. 9 delegacja polityków PiS złożyła wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku na placu Piłsudskiego.

Kaczyński: tu działa agentura Putina

Jarosław Kaczyński podkreślił, że jak co miesiąc obchody są zagłuszane. "Jak zwykle trzeba zabierać głos wśród krzyków i wrzasków. Agentura rosyjska, agentura Putina tutaj działa. Wierzymy, i to się stanie, że przyjdzie dzień, w którym niezawisłe i uczciwe sądy ten problem rozwiążą raz na zawsze. Ci ludzie nie będą mogli się tutaj pokazywać, bo będą po prostu w innym miejscu, a i po wyjściu z tego miejsca będą mieli zakaz na wiele lat przybywania na to miejsce" - stwierdził.

Kaczyński: społeczeństwo nie chce prawdy

"Trzeba o to ciężko walczyć, bo znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości tej prawdy; twardej, bolesnej, nieprzyjemnej, groźnej prawdy o zamachu, o zbrodni której dopuścił się Putin i jego współpracownicy. Także ci, którzy są w Polsce, bo to była akcja nie tylko rosyjska, to była także akcja pewnych środowisk w Polsce. To, że nie ma dowodów jest kłamstwem" - dodał.

Protestujący podczas obchodów rocznicy smoleńskiej

Na Placu Piłsudskiego zebrali się zarówno ci, którzy przyszli, aby uczcić pamięć zmarłych, jak i osoby, które starały się zakłócić uroczystość. W pierwszej grupie znaleźli się m.in. górnicy z jastrzębskich kopalni; ubrani w galowe mundury trzymali w dłoniach transparenty, na których napisy zapewniały, że pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej na zawsze pozostanie żywa. Druga grupa - zakłócających - nie była liczna, ale głośna, padały niecenzuralne słowa; na jednym z transparentów, białymi literami na czarnym tle, przeczytać można było "KONIEC PISS", przy czym litery S napisane były szwabichą.

Kaczyński: Samorządowiec musi być panem w dawnym znaczeniu słowa
Kaczyński: Samorządowiec musi być panem w dawnym znaczeniu słowa

Porządku podczas wydarzenia pilnowali liczni funkcjonariusze policyjnej prewencji, niektórzy z nich mieli na sobie niebieskie kamizelki z napisem "zespół antykonfliktowy". To policjanci, których zadaniem jest deeskalacja i obniżenie napięcia podczas masowych wydarzeń. Funkcjonariusze błyskawicznie reagowali wobec osób wykazujących agresję.

10 kwietnia 2010 r. zginęło 96 osób w katastrofie Tu-154

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska, przedstawiciele rządu i parlamentu, najwyżsi dowódcy wojska, przedstawiciele duchowieństwa i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Jarosław Kaczyńskimiesięcznica smoleńskakatastrofa w Smoleńsku
Powiązane
Tomahawk
Niemcy starają się o nowoczesną, amerykańską broń. Kolejna prośba do rządu USA
Premier Czech Andrej Babisz
Premier Czech nie ma wątpliwości. "Magyar pomoże nam przekonać Polskę"
Friedrich Merz
Znaczące słowa kanclerza Niemiec. "Siła NATO to nie tylko liczba żołnierzy"
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKaczyński w miesięcznicę smoleńską: ludzie nie chcą wierzyć w bolesną prawdę o zamachu »
Zobacz
|
Close-up,Of,Scrambled,Eggs,Being,Cooked,In,A,Frying,Pan
Dodaj to do jajecznicy zamiast cebuli. To warzywo podkręci jej smak
Litewka
Zeznania osoby, która rozmawiała z Łukaszem Litewką w czasie wypadku. Nowe informacje z prokuratury
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Zbliżenie na dłoń kierowcy tankującego zielony pistolet z benzyną 95 do wlewu paliwa w pomarańczowym samochodzie. Fotografia ilustruje temat cen paliw od 11 maja
Paliwowe trzęsienie ziemi w Polsce. Od 11 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej
Wakacje 2026 zaczną się wcześniej. MEN podało oficjalną datę
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj