Premier Czech nie ma wątpliwości. "Magyar pomoże nam przekonać Polskę"

Andrej Babisz pogratulował Peterowi Magyarowi wyboru na stanowisko szefa rządu.

Babisz: Dzięki Magyarowi uda się odnowić V4

Premier Czech przekazał też agencji CTK, że wierzy, iż dzięki nowemu premierowi uda się wrócić do współpracy miedzy Węgrami, Czechami, Polską i Słowacją w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Wraz ze Słowacją i Polską mamy w Unii Europejskiej wiele wspólnych interesów. Kiedy w przeszłości wspólnie o nie walczyliśmy, udało nam się przeforsować wiele ważnych spraw. Teraz uważam, że nadszedł właściwy czas, aby odnowić V4, i wierzę, że dzięki niemu to się uda – powiedział Babisz czeskiej agencji.

Co ciekawe, przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech czeski premier poparł Viktora Orbana z partii Fidesz, który ubiegał się o piątą z rzędu kadencję na stanowisku premiera.

Magyar: Zależy mi na odnowieniu V4

W wyborach miażdżące zwycięstwo odniosła partia TISZA Magyara i po 16 latach zakończyła erą rządów Orbana. TISZA zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym zgromadzeniu ustawodawczym i ma większość konstytucyjną. Po zwycięstwie Magyar zapowiadał, że zależy mu na odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Mówił m.in, że Europa Środkowa potrzebuje wspólnego głosu, który będzie budował, a nie blokował Europę.