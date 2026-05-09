Peter Magyar premierem Węgier. Od razu obiecał ograniczenie liczby kadencji

Po złożeniu przysięgi Peter Magyar zobowiązał się do pracy "z wiarą, wolą i miłością do ojczyzny", aby sprostać przykładowi przodków, takich jak Lajos Batthyany – pierwszy premier Węgier, Imre Nagy – premier podczas powstania antykomunistycznego w 1956 roku, czy Jozsef Antall – pierwszy szef rządu po upadku komunizmu.

Peter Magyar: Nie jestem lepszy od kogokolwiek

Czuję i rozumiem odpowiedzialność. Stoję tu dzisiaj nie dlatego, że jestem lepszy od kogokolwiek. Jestem tu, ponieważ miliony Węgrów zdecydowały, że chcą zmian. Zaufanie, którym nas obdarzono, to zaszczyt i wielki obowiązek moralny – powiedział Magyar.

To, co się stało, jest przestrogą dla wszystkich premierów, że władza jest ulotna. Konsekwencje naszych decyzji będziemy odczuwać przez pokolenia – zaznaczył.

Peter Magyar: Uczymy się na nowo myśleć o sobie jako o narodzie

Magyar zobowiązał się do budowy kraju, w którym wszyscy mogą cieszyć się przynależnością do tej samej ojczyzny. Uczymy się na nowo myśleć o sobie jako o narodzie – powiedział premier.

Zauważył, że TISZA odziedziczyła "kraj, w którym 3 miliony ludzi żyje w ubóstwie". Ocenił, że przez system stworzony przez jego poprzednika, Viktora Orbana, węgierskie pieniądze trafiały do wąskiej elity. Podkreślił, że zadaniem nowych władz będzie ujawnienie nadużyć ostatnich lat, zbadanie spraw korupcji, niegospodarności i innych oszustw.

Zbudujemy Węgry, gdzie publiczne pieniądze znów będą publicznymi pieniędzmi – obiecał Magyar.

Peter Magyar: Panie prezydencie, czas odejść z podniesioną głową

Teraz, w domu węgierskiej demokracji, wzywam tych urzędników, którzy służyli poprzedniemu systemowi, do ustąpienia, najpóźniej 31 maja – powiedział Magyar. Zwracając się do obecnego na sali prezydenta Tamasa Sulyoka, dodał: Panie prezydencie, czas odejść z podniesioną głową, póki jeszcze można.

Peter Magyar: Ograniczymy liczbę kadencji premiera

Magyar zapowiedział też przegląd węgierskiego systemu konstytucyjnego. Wzmocnimy system kontroli oraz ograniczymy liczbę kadencji premiera – powiedział.

Wezwał obywateli, by patrzyli rządowi na ręce. Uczmy się razem na błędach przeszłości, nie pozwólmy nikomu dać się ponieść polityce – stwierdził premier. Zwracając się do opozycji, zaapelował o odpowiedzialność. Możliwe jest działać patriotycznie w opozycji – podkreślił.

Nowy premier, który powstrzymał się od głosowania na samego siebie, otrzymał 140 głosów "za" i 54 głosy "przeciw". Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Węgier było transmitowane na kilku telebimach przed budynkiem parlamentu, gdzie zgromadziły się tysiące zwolenników nowych władz. Ogłoszenie wyników głosowania przyjęto głośnymi brawami zarówno w samym parlamencie, jak i przed gmachem.

Wcześniej, po złożeniu przysięgi, deputowani do 199-osobowego Zgromadzenia Narodowego wybrali przewodniczącą i wiceprzewodniczących parlamentu oraz przyjęli nowy rząd, który składać się będzie z 16 ministerstw. TISZA wprowadziła do parlamentu 141 posłów, zyskując w nim większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą ustępującego premiera Viktora Orbana uzyskała 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mi Hazank – sześć. Sam Orban zrezygnował z mandatu posła.