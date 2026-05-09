Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziony w Polsce. 20 km od granicy z Rosją

Jak przekazała PAP policja, obiekt został znaleziony w polu koło wsi Osieka, około 20 km od polsko-rosyjskiej granicy.

Dron wojskowy, ale nie bojowy?

Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych – poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Śledztwo Żandarmerii Wojskowej

Jak zaznaczył postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Na miejscu trwają czynności procesowe.