Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziony w Polsce. 20 km od granicy z Rosją

Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziono w sobotę w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim – poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Prawdopodobnie jest to dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych – dodano. Obiekt został znaleziony ok. 20 km od granicy z Rosją.
Jak przekazała PAP policja, obiekt został znaleziony w polu koło wsi Osieka, około 20 km od polsko-rosyjskiej granicy.
Dron wojskowy, ale nie bojowy?
Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych – poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.
Śledztwo Żandarmerii Wojskowej
Jak zaznaczył postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Na miejscu trwają czynności procesowe.
Źródło PAP
