Dziennik Gazeta Prawana logo

Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziony w Polsce. 20 km od granicy z Rosją

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:56
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Wojsko Polskie
Wojsko Polskie/ShutterStock
Niezidentyfikowany obiekt latający znaleziono w sobotę w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim – poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Prawdopodobnie jest to dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych – dodano. Obiekt został znaleziony ok. 20 km od granicy z Rosją.

Jak przekazała PAP policja, obiekt został znaleziony w polu koło wsi Osieka, około 20 km od polsko-rosyjskiej granicy.

Dron wojskowy, ale nie bojowy?

Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych – poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Śledztwo Żandarmerii Wojskowej

Jak zaznaczył postępowanie w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem Prokuratora 8. Wydziału do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Na miejscu trwają czynności procesowe.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: dronydronWojsko Polskiegranica z Rosją
Powiązane
Peter Magyar ze swoimi sympatykami przed siedzibą parlamentu
Tłumy na ulicach Węgier. "Chcemy na własne oczy zobaczyć koniec reżimu Orbana"
Jakub Stefaniak
Mocne słowa o SAFE. "Jedyna wada? Nie jest pomysłem prawicy"
Robert Fico
Robert Fico żali się w Moskwie: Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiezidentyfikowany obiekt latający znaleziony w Polsce. 20 km od granicy z Rosją »
Zobacz
|
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Dodaj pół łyżeczki do serka wiejskiego. Kilogramy szybko polecą w dół
Marek Kondrat
Cytat dnia. Marek Kondrat. "Nie muszę nikomu udowadniać, że..."
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
matura
Medycyna bez matury z biologii? Na tych kierunkach liczą się inne przedmioty
Zimna Zośka 2026 w natarciu. Długa fala przymrozków zagrozi ogrodom
Zimna Zośka 2026 w natarciu. Długa fala przymrozków zagrozi ogrodom. Meteorolodzy: zimno nawet do 17 maja
Quiz z wiedzy o czasach PRL. PESEL zdecyduje o wyniku. Dla 85 proc. młodych 5/10 to szczyt możliwości
Quiz dla tych, co pamiętają czasy PRL. O wyniku zdecyduje PESEL. 92 proc. młodych nie zdobędzie nawet 6/10
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj