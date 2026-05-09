Dziennik Gazeta Prawana logo

Robert Fico żali się w Moskwie: Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:37
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Robert Fico
Robert Fico/East News
Premier Słowacji Robert Fico w piątek, krótko po przylocie do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa, złożył kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza – poinformowały słowackie media. "Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej" – powiedział Fico, jedyny przedstawiciel UE na wydarzeniu, dziennikarzom zgromadzonym na Placu Czerwonym.

To narody byłego Związku Radzieckiego, a w szczególności dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, zapłaciły najwyższą cenę w walce z faszyzmem i podczas II wojny światowej – powiedział Robert Fico w pobliżu murów Kremla. Stwierdził też, że chce złożyć hołd żołnierzom Armii Czerwonej, którzy polegli podczas wyzwalania Słowacji.

Fico: Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej

Fico podkreślił, że uważa się za polityka, dla którego ważniejszy jest dialog niż mocne słowa. Zależy mi na normalnych, przyjacielskich i standardowych stosunkach między Federacją Rosyjską a Republiką Słowacką – powiedział. Dodał, że jest czarną owcą w Unii Europejskiej. Jestem przeciwnikiem jedynego obowiązującego poglądu. Uważam, że takie podejście jest bardzo niewłaściwe. Często wyrażam opinie, które nie odpowiadają temu jedynemu słusznemu poglądowi politycznemu, który powinniśmy reprezentować – wyjaśnił.

Jak zaznaczył słowacki premier, wielu europejskich polityków interesowało się jego podróżą do Moskwy.  Według wiceministra spraw zagranicznych Słowacji Rastislava Chovanca Fico może mieć przesłanie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra  Zełenskiego, z którym rozmawiał na początku tygodnia w Erywaniu.

Fico: Jestem zwolennikiem wszelkich form rozejmu

Kluczowym słowem jest dialog. Musimy rozmawiać i spotykać się. Jestem absolutnym zwolennikiem wszelkich form rozejmu. Uważam, że sto razy rozsądniej jest toczyć tę walkę przy stole negocjacyjnym. Chcę wyrazić przekonanie, że zbliżamy się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii – powiedział Fico, odpowiadając na pytanie, jakie jest główne przesłanie, które chce przekazać Putinowi.

Fico jedynym przedstawicielem UE w Moskwie

Słowacki samolot dotarł do Moskwy w piątek okrężną trasą. Leciał przez Czechy, Niemcy oraz kraje skandynawskie. Kraje bałtyckie zamknęły przed nim swoją przestrzeń powietrzną. Podobnie było przed rokiem, gdy Fico jako jedyny przedstawiciel Unii Europejskiej uczestniczył w obchodach 80. rocznicy zwycięstwa ZSRR i koalicji antyhitlerowskiej w II wojnie światowej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaWładimir PutinSłowacjaUnia Europejska
Powiązane
Donald Trump
Trump: Nawrocki jest fighterem. Być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski
Rabin Berlina Yehuda Teichtal i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Niemcy: Żaden kraj na świecie nie zmierzył się z własną winą tak szczerze jak my
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i prezydent Finlandii Alexander Stubb
Te słowa dają do myślenia. "Im silniejsze Niemcy, tym bezpieczniejsza Europa"
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRobert Fico żali się w Moskwie: Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej »
Zobacz
|
Papierowy dowód rejestracyjny stojący na drewnianym stole obok kluczyka samochodowego – ilustracja do artykułu o cyfryzacji dokumentów komunikacyjnych
Koniec papierowego dowodu rejestracyjnego. Rząd podał dokładne daty
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze. Jest od tego przycisk
Policja kontroluje kierowcę
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 8 na 10 to wynik pozytywny
10 maja 2026 - niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu
Niedziela handlowa 10.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 10 maja czy tylko Żabka?
matura
Medycyna bez matury z biologii? Na tych kierunkach liczą się inne przedmioty
Zimna Zośka 2026 w natarciu. Długa fala przymrozków zagrozi ogrodom
Zimna Zośka 2026 w natarciu. Długa fala przymrozków zagrozi ogrodom. Meteorolodzy: zimno nawet do 17 maja
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj