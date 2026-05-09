Trump: Nawrocki jest fighterem. Być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:06
Donald Trump/East News
Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek czasu amerykańskiego, że może przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski. Trump po raz kolejny chwalił przy tym polskiego prezydenta. "Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to (przeniesienie wojsk) możliwe" – mówił Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o polski postulat, by wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafili do Polski.

Trump: Nawrocki jest wielkim fighterem i świetnym gościem

Polska by tego chciała – przyznał podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem na swoje pole golfowe w Wirginii. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to (przeniesienie wojsk) możliwe – dodał.

Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że "może" to zrobić.

Trump: Wycofam z Niemiec jednak znacznie więcej niż 5 tys. żołnierzy

Ostatnio prezydent zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tys. żołnierzy. Od tej pory jednak nie powiedział na ten temat nic więcej. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział z kolei w piątek, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje.

Trump: Rozejm między Rosją i Ukrainą to moja inicjatywa, nie Putina

Trump odniósł się również do ogłoszonego w piątek trzydniowego rozejmu między Rosją i Ukrainą na czas rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Prezydent zapewnił, że była to jego inicjatywa, a nie Putina i że obaj prezydenci łatwo się na nią zgodzili. Wyraził nadzieję, że rozejm przerodzi się w coś trwalszego.

Pytany zaś, czy zamierza wysłać swój zespół do Moskwy na dalsze negocjacje, odparł, że "zrobiłby to, gdyby uznał, że to pomoże".

Źródło PAP
