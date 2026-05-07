Dziennik Gazeta Prawana logo

Porażka Rosji? Niemcy: Upadek Ukrainy jeszcze nigdy nie był tak daleki

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:25
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski/PAP Archiwalny
Porażka Rosji? "Upadek Ukrainy jeszcze nigdy nie był tak daleki" – ocenia w czwartek dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Ogłoszenie jednostronnych rozejmów przez Rosję i Ukrainę nie jest krokiem w kierunku pokoju, lecz kolejną utarczką w wojnie informacyjnej między tymi krajami, obnażającą cynizm i słabość Moskwy" – dodaje "FAZ".

Rozejm jest "wyrazem zwykłego cynizmu" ze strony rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który zaproponował dwudniowe przerwanie działań wojennych, aby w rocznicę zakończenia II wojny światowej móc bez przeszkód odbyć w Moskwie defiladę wojskową – ocenia "FAZ".

Niemcy: Putin udaje, że chodzi o gest humanitarny

"Agresor chce mieć dwa dni relatywnego spokoju, by celebrować swoją militarną siłę, i udaje, że chodzi o gest humanitarny" – komentuje.

Z kolei jednostronny rozejm ogłoszony w odpowiedzi przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jest "figurą retoryczną", która ma jeden cel – "pokazać światu, że winę za trwające walki ponosi wyłącznie Rosja". Zarówno Moskwa, jak i Kijów "podczas tego werbalnego pojedynku spoglądają na (prezydenta USA) Donalda Trumpa". To nie przypadek, że Kreml ogłosił zawieszenie broni po rozmowie telefonicznej Władimira Putina z Trumpem.

Niemcy: Rosyjski reżim znajduje się raczej w defensywie

Za "rytualnymi i tym samym pozbawionymi znaczenia" zabiegami o względy Trumpa, który i tak interesuje się innym teatrem wojny (chodzi o wojnę z Iranem – PAP), kryje się – zdaniem gazety – interesujący rozwój wydarzeń. W ubiegłym roku rosyjski reżim działał "z pozycji siły", a obecnie "znajduje się raczej w defensywie". Fakt, że obecnie ze względu na zagrożenie atakami ukraińskich dronów Kreml rezygnuje z defilady sprzętu wojskowego na Placu Czerwonym i w Dniu Zwycięstwa w połowie kraju wyłącza mobilny internet, to godne odnotowania przyznanie się do podatności na uderzenie – czytamy w "FAZ".

"Sueddeutsche Zeitung" podkreśla, że defilada na Placu Czerwonym była dotychczas wydarzeniem rutynowym, podczas którego Moskwa prezentowała światu odświętne kolumny marszowe, historyczne czołgi i nowe rakiety. W tym roku zdecydowano się na "wersję okrojoną" wydarzenia, ponieważ ukraińskie drony regularnie atakują Moskwę.

Jednostronny rozejm ogłoszony przez Rosję nie ma nic wspólnego z wyczerpaniem żołnierzy, wolą dyplomatyczną czy nagłą tęsknotą za pokojem – pisze "SZ". Dziennik podkreśla, że może to być gest dobrej woli pod adresem Trumpa, ale przede wszystkim jest to "pragmatyczny sposób na uratowanie kalendarza świąt".

Niemcy: Upadek Ukrainy jeszcze nigdy nie był tak daleki

"SZ" zwraca uwagę na nową sytuację polityczną – Ukraina nie tylko przetrwała sytuację uważaną za beznadziejną, lecz "wchodzi do gry". Jeszcze niedawno wydawało się, że USA oddadzą Ukrainę, ponieważ Trump chce przeciągnąć Rosję na swoją stronę. Sytuacja uległa jednak zmianie dzięki pomocy państw europejskich, przede wszystkim Niemiec, i unijnej pożyczce w wysokości 90 mld euro – ocenia. Zełenski pojechał nad Zatokę Perską i sprzedał szejkom arabskim ukraińską technikę dronową. Pod względem militarnym nie należy się spodziewać większych przełomów, jednak Ukraina nie tylko wytrzymuje ataki Rosji, lecz sama zyskuje niewielkie zdobycze terytorialne i, zainspirowana wojną w Iranie, atakuje instalacje naftowe w Rosji.

"Przepowiadany upadek Ukrainy nigdy nie był tak daleki jak obecnie" – ocenia gazeta. Ogłaszając swoje zwieszenie broni, Zełenski "wywarł presję na Putina i zmusił go do ograniczenia jego ulubionej defilady z okazji zwycięstwa (ZSRR i koalicji antyhitlerowskiej – PAP) nad nazistowskimi Niemcami". "Ukraina wyprzedziła działania Rosji" – pisze w konkluzji "Sueddeutsche Zeitung".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: RosjaNiemcywojna w UkrainieWładimir Putin
Powiązane
Oleksandr Ałfiorow
"Sława Ukrajini!" wymierzone przeciw Polsce? Kijów wyjaśnia kontrowersje
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec odniósł się do pogorszonych relacji z Trumpem. "Mogę z tym żyć"
Johann Wadephul
Takich planów reform UE nie było od dekad. Niemcy nie chcą zasady jednomyślności
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPorażka Rosji? Niemcy: Upadek Ukrainy jeszcze nigdy nie był tak daleki »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
25 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny poniedziałek dla kierowców
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Mitsubishi Grandis
Oto nowe rodzinne Mitsubishi. Oszczędna "benzyna" i duży bagażnik. Cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj