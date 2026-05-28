Włochy ostro o negocjacjach: To nie jest decyzja Putina, tylko UE

Antonio Tajani zaznaczył, że to nie Władimir Putin, ale Europa zadecyduje wspólnie o tym, kogo wybierze na swojego przedstawiciela w rozmowach z Rosją. Dodał, że Unia dysponuje wieloma instytucjami.

Kto będzie negocjował z Rosją? "Jest szef RE, szefowa KE..."

Jest przewodniczący Rady Europejskiej, przewodnicząca Komisji, jest wiele instytucji. Myślę, że trzeba najpierw pracować na poziomie instytucjonalnym, a potem będzie okazja spotkać się i wybrać wspólnie – ocenił.

Co będzie, jeśli UE nie zostanie zaproszona do stołu negocjacyjnego?

Na pytanie o to, co się stanie, jeśli UE nie zostanie zaproszona do stołu negocjacyjnego, Tajani odpowiedział, że nie da się podpisać porozumienia pokojowego bez Europy, zwłaszcza jeśli Rosji zależy na wycofaniu europejskich sankcji. Zauważył też, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio wielokrotnie zapewniał, że Europa będzie zaangażowana w końcową fazę negocjacji. Musimy zapewnić obecność Europejczyków przy stole negocjacyjnym – przyznał.

"NATO to nie tylko porozumienie wojskowe, ale także polityczne"

Tajani, pytany o relacje między UE-USA, zadeklarował, że jest zwolennikiem wzmacniania europejskiej obronności, ale uważa, że stosunki transatlantyckie są bardzo ważne. Ameryka jest naszym przyjacielem, dlatego musimy rozmawiać z Amerykanami. Ale uważam, że jednocześnie ważne jest wzmocnienie europejskiego filaru w ramach NATO. Nasze bezpieczeństwo to nasze zadanie, lecz musimy też współpracować z Amerykanami – zaznaczył. Jak zauważył, NATO to nie tylko porozumienie wojskowe, ale także polityczne.