Jak czytamy, IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" zbadał, czy zdaniem Polaków bezpieczeństwo naszego kraju jest wprost zależne od obecności wojska USA. Gazeta przeprowadziła sondaż po zamieszaniu związanym ze wstrzymaniem rotacji do Polski ciężkiej brygady wojsk amerykańskich.

"Rz" zauważa, że wyniki sondażu wskazują, iż Polacy postrzegają amerykańską obecność w Polsce niejednoznacznie.

Polacy podzieleni ws. wojsk USA. Nowy sondaż pokazuje wyraźny trend

"36,4 proc. badanych uważa, że w dzisiejszych czasach to nie liczba żołnierzy decyduje o bezpieczeństwie, z kolei 25,8 proc. twierdzi, że ważniejsza jest liczebność naszej armii. Zdaniem 18,7 proc. badanych bezpieczeństwo Polski jest wprost zależne od liczby żołnierzy amerykańskich i powinno być ich więcej, zaś 17,4 proc. uważa podobnie, ale ich zdaniem nie ma potrzeby, aby lokować w Polsce jeszcze więcej żołnierzy zza oceanu. Nie ma zdania na ten temat 1,7 proc. pytanych" - czytamy.

Badanie IBRIS dla "Rz" zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 22-23.05.2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.